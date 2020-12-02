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58-летний Холифилд вызвал на бой 54-летнего Тайсона

02.12.2020 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший чемпион мира по боксу 58-летний Эвандер Холифилд вызвал на бой 54-летнего Майка Тайсона. Это произошло после того, как Майк провел выставочный поединок против 51-летнего Роя Джонса — младшего, который завершился вничью, передает РБК.


Фото: John Kloepper, wikimedia

«Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия, — сказал Холифилд. — Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг, мир ждет, мяч на твоей стороне, я готов».

Холифилд победил Тайсона в двух поединках, проведенных в 1996 и 1997 годах. В первом он нокаутировал Майка в 11-м раунде. Второй был приостановлен по ходу третьего раунда после двух укусов Тайсоном уха соперника. В итоге тот был дисквалифицирован.

Отметим, что после последнего боя Тайсон заявил, что готов выйти на ринг против Холифилда. По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, ранее его команда провела переговоры с представителями Холифилда, но стороны не достигли соглашения.

Холифилд является единственным в истории супертяжеловесом, в активе которого есть чемпионские пояса всех четырех престижных версий — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF).

Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). В его активе 57 боев, 44 победы (29 — нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

 
 
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