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Евро подорожал до 3,16 рубля. Какие курсы валют в обменниках
Источник материала: Tut.by
Доллар сегодня начал дешеветь на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Курсы российского рубля и евро демонстрируют рост. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк и Белорусский народный банк), а ниже всего — 2,589 рубля (Банк Дабрабыт).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, БСБ Банке, РРБ-Банке, Технобанке — 2,582 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,16 рубля, а ниже всего — в Цептер Банке (3,11 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,124 рубля.
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