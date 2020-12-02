Евро подорожал до 3,16 рубля. Какие курсы валют в обменниках

Источник материала: Tut.by

Доллар сегодня начал дешеветь на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Курсы российского рубля и евро демонстрируют рост. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк и Белорусский народный банк), а ниже всего — 2,589 рубля (Банк Дабрабыт).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, БСБ Банке, РРБ-Банке, Технобанке — 2,582 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,16 рубля, а ниже всего — в Цептер Банке (3,11 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,124 рубля.