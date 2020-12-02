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Тренировка на четыре минуты от Мелитины Станюты и Юли Шевчук
Источник материала: Tut.by
Вам приходится много сидеть за компьютером? После рабочего дня чувствуете вялость и усталость? Отличный способ взбодриться — домашняя тренировка по-быстрому.
В новом выпуске проекта
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В очередном выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная гимнастка Мелитина Станюта демонстрирует четыре упражнения для всего тела и...
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