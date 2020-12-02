Тренировка на четыре минуты от Мелитины Станюты и Юли Шевчук

Источник материала: Tut.by

Вам приходится много сидеть за компьютером? После рабочего дня чувствуете вялость и усталость? Отличный способ взбодриться — домашняя тренировка по-быстрому.

В новом выпуске проекта «Подход Станюты» , созданном вместе с Xiaomi , известная гимнастка Мелитина Станюта покажет четыре упражнения для того, чтобы встряхнуть все тело, а также поговорит о спорте и искусстве с актрисой «Свободного театра» Юлией Шевчук.

Партнер проекта:



Xiaomi создает инновации, которые каждый день улучшают качество жизни. Xiaomi — лидер продаж в количественном выражении в категориях смартфоны и фитнес-браслеты в РБ за первое полугодие 2020 г. На основе данных «Профешнл Дэйта энд Консалтинг» BRC Group.

Благодарим тренажерный зал GYM24 за помощь в организации съемок.