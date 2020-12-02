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Портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета

02.12.2020 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение принял руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства.

Портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета

Этой премией награждают в знак признания выдающихся заслуг в борьбе против несправедливости и нарушений прав человека в регионе Восточного партнерства. Как сообщает редакция портала, премия будет вручена во время 12-й ежегодной Ассамблеи форума, которая пройдет 8 декабря в Брюсселе.

Премия имени Шеремета была основана в 2016 году. Первым ее лауреатом стал крымский журналист Николай Семена, которого приговорили к условному заключению за статью с критикой России за аннексию Крыма.

В 2017 году премию получил независимый азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы, которого спецслужбы похитили в Грузии 29 мая и тайно перевезли в Азербайджан. В 2018 году ее вручили журналистке из Молдовы Наталье Морарь и гражданскому активисту из Армении Давиду Петросяну. В 2019 году премия присуждена редакции RISE Moldova за расследование дел о коррупции.

Известный белорусский журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июня 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Виновные в убийстве до сих пор не наказаны.

 

 

 
 
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Белорусский портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение принял руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного...
 
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