Белорусский портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение принял руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства.





Этой премией награждают в знак признания выдающихся заслуг в борьбе против несправедливости и нарушений прав человека в регионе Восточного партнерства. Как сообщает редакция портала, премия будет вручена во время 12-й ежегодной Ассамблеи форума, которая пройдет 8 декабря в Брюсселе.

Премия имени Шеремета была основана в 2016 году. Первым ее лауреатом стал крымский журналист Николай Семена, которого приговорили к условному заключению за статью с критикой России за аннексию Крыма.

В 2017 году премию получил независимый азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы, которого спецслужбы похитили в Грузии 29 мая и тайно перевезли в Азербайджан. В 2018 году ее вручили журналистке из Молдовы Наталье Морарь и гражданскому активисту из Армении Давиду Петросяну. В 2019 году премия присуждена редакции RISE Moldova за расследование дел о коррупции.

Известный белорусский журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июня 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Виновные в убийстве до сих пор не наказаны.