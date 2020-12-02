В Минске «скорая» попала в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в столице на улице Одоевского.





Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель «скорой» с включенной мигалкой выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем «Киа».

В ГАИ отметили, что пострадавших нет, машины получили механические повреждения.