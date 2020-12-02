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В Минске «скорая» попала в ДТП
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в столице на улице Одоевского.
Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель «скорой» с включенной мигалкой выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем «Киа».
В ГАИ отметили, что пострадавших нет, машины получили механические повреждения.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в столице на улице Одоевского.
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