В помощь бизнесу. Как перевести свое дело в Польшу

Временно трудоустроиться в Польше белорусы могут по упрощенной процедуре. Если белорус имеет «карту поляка», он вправе получить постоянный вид на жительство здесь или разрешение на поселение.



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О налогообложении, трудоустройстве, легализации пребывания и других аспектах, которые важны для наших бизнесменов в Польше, рассказывают специалисты адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» .

Все желающие могут получить подробную информацию о переезде в Польшу на сайте управления по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców).

Налоги

1. Подоходный налог.

Применяется прогрессивная шкала от 17% до 32%. Размер налога зависит от величины дохода. Так, если доход превысит 85 528 злотых в год, платить налог придется по самой высокой налоговой ставке.

2. Линейный налог — для индивидуальных предпринимателей. Он составляет 19% и взимается с полученного дохода вне зависимости от его размера.

3. Упрошенная система налогообложения.

Налог начисляется по фиксированной ставке. Взыскивается он не с прибыли, а со всех поступлений, которые связаны с предпринимательской деятельностью. Плательщику устанавливается определенная ставка, по которой облагаются налогом все его денежные поступления. Ставка зависит от вида деятельности и может составлять 2%, 5,5%, 10%, 17% или 20%.

Если видов деятельности несколько, то доход от каждой из них учитывается отдельно и облагается по отдельной ставке.

Предоставление ИТ-услуг облагается налогом по единой ставке 8,5%, но есть исключения.

4. «Налоговая карта» — для индивидуальных предпринимателей.

Это своеобразная система индивидуальных налогов.

По отдельной договоренности с начальником территориальной налоговой инспекции предприниматель может получить право уплачивать фиксированную ставку налога.

Используется «налоговая карта» только в случаях реальной экономической выгоды по усмотрению налогового органа.

НДС. Начинающие предприниматели вправе получить освобождение от НДС.

Однако существуют виды деятельности, в которых обязательно быть плательщиком НДС уже с первой продажи. Например, оказание консультационных услуг.

Налог на прибыль. Базой налогообложения является положительная разница между доходом компании и ее затратами за отчетный период. Ставка налога составляет 19%.

В состав расходов компании включаются практически все расходы, которые связаны с ее деятельностью и имеют документальное подтверждение. Важно, чтобы счет, подтверждающий те или иные расходы, был выставлен именно на вашу компанию.

Налоговую декларацию юридическое лицо подает один раз в конце каждого года. В то же время плательщик имеет возможность самостоятельно определять размер налога и уплачивать его авансом, причем делать это ежемесячно.

IP BOX. Налоговая льгота IP BOX предназначена для всех налогоплательщиков, в том числе ИП и юридических лиц, которые ведут научно-исследовательскую деятельность, и заключается в уплате подоходного налога по ставке 5%.

Предприниматели, которые хотят начать бизнес в том или ином регионе (воеводстве) Польши, могут получить поддержку государства.

Она предоставляется в форме освобождения от корпоративного налога на доходы юридических или физических лиц.

Также есть возможность получить освобождение от налога на имущество. Госпомощь предоставляется при создании новых рабочих мест и новом инвестировании.

Уровень помощи зависит от величины предприятия и воеводства.

Легализация пребывания

Для граждан Беларуси предусмотрена упрощенная процедура для временного трудоустройства, но не более шести месяцев в 12-месячном периоде.

Временный вид на жительство. Иностранец, который планирует пребывать в Польше более трех месяцев, может подать заявление, чтобы получить разрешение временно проживать в стране. Процедура может занять до полугода. Само разрешение выдается максимум на три года.

1. ВНЖ — работа и пребывание

Выдается иностранцу, который намерен начать или продолжить работу в Польше.

Этот вид на жительство дает право иностранцу пребывать и работать здесь у конкретного работодателя и на определенных условиях.

До того момента, как будет принято решение, иностранцу придется получить дополнительные документы, чтобы легализовать свой труд в этот период.

Пошлина (гербовый сбор) — 440 злотых.

2. ВНЖ — работа откомандированного работника/сотрудника

Выдается иностранцу, которого его работодатель делегировал для выполнения работы в Польше. Это обстоятельство обосновывает пребывание иностранца на территории страны свыше трех месяцев.

Гербовый сбор — 340 злотых.

3. ВНЖ — голубая карта

Выдается иностранцу, целью пребывания которого в Польше является выполнение работы, требующей высокой квалификации.

Для этого иностранец должен окончить вуз или владеть не менее чем пятилетним профессиональным опытом на уровне, который соответствует уровню квалификации, полученной в результате окончания вуза, и необходим для выполнения этой работы.

Гербовый сбор — 440 злотых.

4. ВНЖ — ведение хозяйственной деятельности

Выдается иностранцам, целью пребывания которых является ведение хозяйственной деятельности в Польше. Это разрешение выдается также иностранцам, которые пребывают в Польшу, чтобы выполнять функции в правлении компании.

Гербовый сбор — 340 злотых.

5. Постоянный вид на жительство

Есть пять оснований для выдачи разрешения на ПМЖ. Например, иностранец является владельцем «карты поляка» и намеревается переехать в Польшу или получил официальный статус беженца в этой стране.

Разрешение предоставляется пожизненно.

Помимо других прав, ПМЖ позволяет иностранцу работать на территории Польши наравне с гражданами страны. Однако этот документ не дает ему права работать в другой стране шенгенской зоны.

6. Получение гражданства

Польское гражданство можно получить, если иностранца признает гражданином воевода или президент.

Признание иностранца гражданином Польши со стороны воеводы происходит по ряду оснований. Условия каждого из этих трех оснований должны выполняться одновременно.

Так, первое основание требует, чтобы:

- в течение трех лет иностранец постоянно находился в Польше, имея ПМЖ или вид на жительство резидента ЕС;

- имел постоянную работу и стабильный доход;

- владел недвижимостью или заключил договор об аренде.

В случае если иностранец подает заявление о получении гражданства президенту, он должен иметь действительный ПМЖ, или вид на жительство резидента ЕС, или временный вид на жительство. Это единственное требование.

В заявлении иностранцу необходимо обосновать, почему именно он хочет получить гражданство и чем это решение будет полезным для Польши.

Процесс длится от полугода до трех лет. Решение президента не подлежит обжалованию и может не иметь обоснований. Вместе с тем иностранец вправе подать заявление повторно.

Больше информации о перемещении бизнеса в Польшу вы найдете в специальном обзоре SP&P, в который включены 11 стран.

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