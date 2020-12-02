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Мужчина исцарапал чужой Porsche Cayenne

02.12.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В милицию обратился 52-летний мужчина, который рассказал, что неустановленный преступник повредил лакокрасочное покрытие его Porsche Cayenne 2019 года выпуска. Неизвестный металлическим предметом повредил элементы дорогостоящего автомобиля, ущерб при этом составил более 15,5 тыс. рублей.

Известно, что авто принадлежит торговому предприятию, где заявитель является директором. «Личность подозреваемого была установлена, — сообщили в УВД Витебской области. — Им оказался 54-летний неработающий ранее судимый житель деревни Новая Полота. Он был задержан, возбуждено уголовное дело».

Что послужило мотивом для таких действий, каковы обстоятельства преступления, еще предстоит выяснить.

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В милицию обратился 52-летний мужчина, который рассказал, что неустановленный преступник повредил лакокрасочное покрытие его Porsche Cayenne 2019 года выпуска. Неизвестный...
 
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