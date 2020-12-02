В Беларуси будут работать «над предотвращением „утечки мозгов“»

Источник материала: Onliner

Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей представил программу деятельности правительства до 2025 года. Кроме «переформатирования» пенсионной системы правительство также намерено решать вопрос «утечки мозгов», передает БЕЛТА.

— Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего молодежи, придание внешней миграции возвратного характера, предотвращение так называемой утечки мозгов, — сказал Роман Головченко и добавил, что «правительство будет работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы».

(будет дополнено)