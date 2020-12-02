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В Беларуси будут работать «над предотвращением „утечки мозгов“»
Источник материала: Onliner
Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей представил программу деятельности правительства до 2025 года. Кроме
— Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего молодежи, придание внешней миграции возвратного характера, предотвращение так называемой утечки мозгов, — сказал Роман Головченко и добавил, что «правительство будет работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы».
(будет дополнено)
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Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей представил программу деятельности правительства до 2025 года. Кроме «переформатирования»...
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