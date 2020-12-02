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Российский рубль и евро резко рванули, у доллара минус

02.12.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нефть марки Brent торгуется на уровне $47 за баррель. Между тем в России евро торгуется на уровне 91 российского рубля, а доллар — на уровне 75,57. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с довольно сильного роста евро и российского рубля. Доллар пока в минусе.

На старте торгов доллар просел на 0,35 копейки. Он сейчас торгуется на уровне 2,5870 белорусского рубля.

Евро прибавил 2,51 копейки. Его покупают и продают по 3,1251.

Сотня российского рубля набрала 2,48 копейки. Сейчас она стоит 3,4234.

В вторник доллар подорожал на 0,32 копейки, до 2,5905. Евро прибавил 0,13 копейки, до 3,1 рубля. Сотня российского рубля подорожала на 0,04 копейки, до 3,3986.

 
 
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Нефть марки Brent торгуется на уровне $47 за баррель. Между тем в России евро торгуется на уровне 91 российского рубля, а доллар — на уровне 75,57. Торги на Белорусской...
 
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