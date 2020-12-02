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Российский рубль и евро резко рванули, у доллара минус
Источник материала: Onliner
Нефть марки Brent торгуется на уровне $47 за баррель. Между тем в России евро торгуется на уровне 91 российского рубля, а доллар — на уровне 75,57. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с довольно сильного роста евро и российского рубля. Доллар пока в минусе.
На старте торгов доллар просел на 0,35 копейки. Он сейчас торгуется на уровне 2,5870 белорусского рубля.
Евро прибавил 2,51 копейки. Его покупают и продают по 3,1251.
Сотня российского рубля набрала 2,48 копейки. Сейчас она стоит 3,4234.
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Нефть марки Brent торгуется на уровне $47 за баррель. Между тем в России евро торгуется на уровне 91 российского рубля, а доллар — на уровне 75,57. Торги на Белорусской...
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