«Не усматриваем основания для выплаты каких-либо компенсаций». МАПИД высказался по залитию квартиры в новостройке

Источник материала: Onliner

Находиться под горячим душем, конечно, приятно. За исключением того случая, когда вода льется на тебя прямо с потолка квартиры. Минчанин Дмитрий знает оба состояния и второе не порекомендовал бы никому: 14 октября его «трешку» в новостройке капитально затопило — прорвало трубу на техэтаже. Ремонт надо начинать сначала, мебель выкидывать. Проблема в том, что пока неясно, кто будет компенсировать траты.

Полторы недели назад, когда был опубликован большой текст о возникшей проблеме, МАПИД, как автор многоэтажки, еще находящейся на гарантии, не успел предоставить комментарий на наш запрос. Сегодня же как раз настало время для официального ответа. И вот как он звучит.





«Затопление произошло из воздухосборника горячего водоснабжения дома №11 по улице М. Пташука. Для определения причин разрушения воздухосборника комиссионно (в том числе с участием представителя товарищества собственников дома) был составлен акт об отборе проб, воздухосборник был в установленном порядке опечатан и передан для проведения независимой экспертизы. Экспертиза была проведена аккредитованной лабораторией ГНУ „Институт порошковой металлургии имени академика О. В. Романа“.

Исходя из результатов исследования выявлено, что материал предоставленного воздухосборника соответствует сертификату качества и требованиям ГОСТ, а разрушение воздухосборника произошло в результате попадания серы внутрь трубы воздухосборника и развития сульфидной межкристаллической коррозии. Наличие влажной и теплой атмосферы вызвало ускоренную химическую коррозию в местах разрушения цинкового покрытия. Коррозия протекала изнутри к поверхности.





<...> Владелец квартиры указанного дома в адрес ОАО „МАПИД“ не обращался.

Вместе с тем, учитывая результаты технического заключения, ОАО „МАПИД“ сообщает, что данный случай не является гарантийным, поскольку причинами разрешения воздухосборника стала химическая коррозия, которая протекала внутри воздухосборника, и в этой связи не усматривает основания для выплаты каких-либо компенсаций».

Хозяин залитой квартиры Дмитрий, увидев этот ответ, очень удивился.

— Как это я не обращался в МАПИД? Да я только и делал, что по телефону говорил с офисом СУ-205, инженером и офисом застройщика. Правда, действительно, у меня сложилось впечатление, будто какое-то время в головном офисе МАПИДа были не в курсе ситуации. Видимо, по их логике «не обращался» — равно не присылал письма. Что ж, сегодня же это исправлю. Плюс товарищество ждет ответ на свой запрос. Как только он придет, будем обращаться в суд — мы подозреваем, что были нарушены какие-то процессы при монтаже или хранении труб.

