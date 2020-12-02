В Беларуси собрались менять пенсионную систему

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«Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», - сказал Роман Головченко, передает БЕЛТА.

Что в итоге?

В правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. По словам премьер-министра, будет сделан акцент на работу с организациями, где уровень средней зарплаты ниже среднеотраслевого значения.

Предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.

«Для работников бюджетной сферы в меру возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки », - сказал Роман Головченко.