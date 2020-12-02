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В Беларуси собрались менять пенсионную систему
Источник материала: Myfin
«Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», - сказал Роман Головченко, передает БЕЛТА.
Что в итоге?
В правительстве
прорабатываются подходы по поддержанию
средней
Предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.
«Для работников
бюджетной сферы в меру возможностей
бюджета предусмотрено поэтапное
повышение размера
Как
Источник: Myfin.by
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В Беларуси власти намерены в ближайшие годы переформатировать пенсионную систему. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко 2 декабря в Палате...
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