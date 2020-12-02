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В Беларуси собрались менять пенсионную систему

02.12.2020 12:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», - сказал Роман Головченко, передает БЕЛТА.

Что в итоге?

В правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. По словам премьер-министра, будет сделан акцент на работу с организациями, где уровень средней зарплаты ниже среднеотраслевого значения.

Предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.

«Для работников бюджетной сферы в меру возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки», - сказал Роман Головченко.

Как сообщалось, в Беларуси с 1 января 2021 года базовая ставка для оплаты труда бюджетников повышается до 195 рублей.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси власти намерены в ближайшие годы переформатировать пенсионную систему. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко 2 декабря в Палате...
 
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