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Портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета
Источник материала: АФН
Портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение принял Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнёрства.
Премия будет вручена tut.by во время 12-й ежегодной Ассамблеи, которая пройдёт 8 декабря в Брюсселе, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Премией имени Шеремета четвёртый год подряд награждают за смелость и преданность журналистским стандартам представителей СМИ из стран – членов Восточного партнёрства.
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Портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение принял Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнёрства.
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