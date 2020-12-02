Источник материала: АФН

Портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение принял Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнёрства.

Премия будет вручена tut.by во время 12-й ежегодной Ассамблеи, которая пройдёт 8 декабря в Брюсселе, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Премией имени Шеремета четвёртый год подряд награждают за смелость и преданность журналистским стандартам представителей СМИ из стран – членов Восточного партнёрства.