Нам врут даже в мелочах: проезд в Минске все-таки подорожает - еще вчера власти говорили об обратном









Тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек.





Жетон в метро будет стоить 80 копеек.





Одна поездка в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах обойдется в 75 копеек





Покупка талона у водителя – в 80 копеек, в автобусах-экспресс – соответственно в 90 и 95 коп.





На 15% повысятся цены на проездные документы, сообщает 2 декабря официальный Telegram-канал Мингорисполкома.





Решение вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь (дата пока неизвестна).



