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Нам врут даже в мелочах: проезд в Минске все-таки подорожает - еще вчера власти говорили об обратном

02.12.2020 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске все-таки подорожает проезд в общественном транспорте.



Тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек. 

Жетон в метро будет стоить 80 копеек.

Одна поездка в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах обойдется в 75 копеек

Покупка талона у водителя – в 80 копеек, в автобусах-экспресс – соответственно в 90 и 95 коп. 

На 15% повысятся цены на проездные документы, сообщает 2 декабря официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Решение вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь (дата пока неизвестна).
 
Теги: Минск
 
 
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