"Ответственность неминуема" Павел Латушка - о Единой книге преступлений режима

Павел Латушко и Андрей Остапович, бывший следователь из Настоящего Времени рассказал Павел Латушко. В ее создании также участвовали член Координационного совета, бывший следователь из Минска , а теперь – координатор инициативы BYPOL. Какой будет эта книга, кто ее будет составлять и как будут верифицироваться данные, в эфирерассказал Павел Латушко.





— Во что это должно вылиться в результате? Это будут решения будущих судов или что?





— То, что происходит последние месяцы в Беларуси, не имело масштабов в истории не только современной Беларуси, но и современной Европы. Количество преступлений, которые совершены в отношении граждан Беларуси, мирных участников протеста и даже просто случайных граждан нашей страны, проходивших мимо различных массовых акций, ужасает.





Были задержаны 31 тысяча человек, подвергнуты арестам, более чем 140 политических заключенных, огромное количество пыток в отношении граждан нашей страны. К сожалению, совершены убийства, также нанесены телесные повреждения.

Четыре тысячи заявлений подано нашими гражданами, и ни одно уголовное разбирательство не было начато и не завершилось правосудным решением.

И это, конечно, стимулирует нас предпринимать активные действия для того, чтобы зафиксировать лиц, причастных к совершению преступлений на территории Беларуси.





Время действовать. Для этого мы – Светлана Тихановская как наш лидер, Народное антикризисное управление и инициатива ByPol – заявили о Единой книге регистрации преступлений.





Цель этой книги:





- все сотрудники так называемых "правоохранительных органов" могут заявить явку с повинной в соответствии с нашим законодательством и в перспективе рассчитывать на снисхождение при вынесении соответствующего решения;





- свидетели могут сообщить о ставших им известными фактах совершения преступлений;





- потерпевшие могут также заявить о преступлениях, совершенных в отношении их.

Наша задача – не выносить приговор.





Мы не являемся судом и не создаем судебную структуру. Наша задача – зафиксировать все эти преступления или факты, которые могут свидетельствовать о совершенных преступлениях, для того, чтобы в последующем применить возможную универсальную юрисдикцию.





В пятницу [27 ноября] было передано первое заявление о совершенном уголовном преступлении по факту пыток на территории Литвы. Мы будем расширять такие кейсы и подавать соответствующие заявления.





В перспективе мы говорим о создании международного механизма уголовного преследования по преступлениям, совершенным на территории Беларуси. Санкционные списки здесь также могут быть использованы – эти лица могут попасть в санкционные списки.





И главное, когда будет новая демократическая Беларусь, будет реально действовать законодательство,

все эти лица будут привлечены к ответственности

в соответствии с законодательством Беларуси в новой Беларуси.





То есть, с одной стороны, создание базы, создание в том числе деструктивного элемента, разрушающего систему изнутри, когда все лица, которые участвовали в преступлениях, будут понимать, что ответственность [их настигнет].









— Каким образом вы будете проверять информацию?





— Правоохранительная система дает трещины, и целый ряд сотрудников Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел перешли на сторону народа. Они участвовали в разработке "Единой книги регистрации преступлений". Это известные адвокаты, это юристы, это профессионалы своего дела.





Инициатива ByPol создана также сотрудниками прокуратуры, Следственного комитета МВД, где работают реальные практики, которые занимались расследованием уголовных преступлений на территории Беларуси, и именно они будут заниматься верификацией всех тех данных, которые будут поступать в "Единую книгу регистрации преступлений".





Они будут осуществлять анализ, но, опять же, мы подчеркиваем, они не будут выносить судебных решений. Это будет основанием для уголовного преследования на территории других государств в рамках международных инструментов и в последующем – на территории Беларуси.





— Может произойти такое, например, я обиделась за то, что меня когда-то какой-то следователь посадил за кражу курицы. Возьму-ка я на этот сайт напишу, что он меня избил и пытал, хотя этого не было. И потом к нему придут возмущенные протестующие, будут за это мстить. Как такого избежать?





— Я подчеркиваю, если мы говорим о том, что там работают профессионалы, и предварительную оценку собранных материалов будут осуществлять сотрудники прокуратуры, бывшие сотрудники СК, юристы, адвокаты, сотрудники МВД, то степень ошибки будет минимизирована с точки зрения проверки.





Опять же, они не выносят судебного решения – они формируют материалы дела, которые передаются в суд в конкретную страну, например, в Литву, в Польшу, в Голландию, в Австрию. Мы имеем примеры, когда совершены преступления в отношении граждан этих стран. Ту же Францию, например, – пострадали граждане Франции.





Но мы, конечно, прежде всего акцентируем внимание на преступлениях, совершенных в отношении граждан Беларуси. Тогда уже включаются правовые инструменты этих стран, и суд выносит правосудное решение.





В последующем это может быть Международный суд уголовного преследования по преступлениям, совершенным на территории Беларуси в этот период, и в последующем это уже национальные суды и прокуратура, следствие расследований и суд, выносящий решение по уголовному делу в новой Беларуси.





— Как вы будете защищать саму платформу, сами сервера? Они находятся в Беларуси или не в Беларуси? Кто будет проверять, проводить ту самую работу по анализу? Эти люди находятся в Беларуси? Есть ли угроза их ареста?





— Сервер находится не в Беларуси, разработан он профессионалами в области IT-технологий. Это граждане нашей страны – белорусы. Поэтому режим должен понимать, что из-за действий режима, кстати, за рубежом оказалось очень креативное, большое по составу количество людей-профессионалов, которые знают свое дело, которые умеют работать, в том числе в сфере IT‑технологий.





Так что серверы за рубежом, они будут минимально подвергнуты DDoS-атакам или каким-то иным воздействиям. Есть степени защиты, которые гарантируют защиту информации прежде всего в отношении свидетелей и потерпевших. Что касается лиц, совершивших преступления, то, конечно, они будут предаваться огласке и публиковаться.





Мне кажется, очень важно понять, что

иллюзия ненаказуемости должна исчезнуть в нашей стране.

Почему-то многие считают, кстати, это следователи и прокуроры, которые не возбуждают уголовные дела, имеющие высшее юридическое образование, квалификацию соответствующую, они считают, что ответственность не наступит.





Так вот как раз таки они сегодня уже должны понимать, ознакомившись с "Единой книгой регистрации преступлений", что

ответственность неминуема. Они переживут Лукашенко в любом случае, и ответственность наступит.