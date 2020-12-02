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Под Фаниполем Seat сбил перебегавшего дорогу мужчину. После на пешехода наехали еще четыре авто
Источник материала: Tut.by
Под Фаниполем в аварии погиб пешеход, который пытался перебежать шестиполосную дорогу. Об этом
Смертельная авария произошла 2 декабря, около 07.00. Предварительно установлено, что на 24-м километре трассы Р1 Минск — Дзержинск 29-летний водитель Seat, двигаясь в крайне левой полосе, сбил 31-летнего мужчину.
Со слов очевидцев, мужчина шел по обочине в сторону Дзержинска и разговаривал по телефону. В какой-то момент он внезапно начал перебегать трассу и попал под колеса иномарки. По предварительной информации, после этого на него наехало еще четыре автомобиля.
Пешеход от полученных травм умер. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, ранее читатели сообщали, что движение по трассе в направлении столицы было
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Со слов очевидцев, мужчина шел по обочине в сторону Дзержинска и разговаривал по телефону. В какой-то момент он внезапно начал перебегать трассу и попал под колеса...
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