Альбом N.R.M. «Тры чарапахі» впервые выйдет на виниле

Источник материала: Tut.by

Легендарный альбом N.R.M. «Тры чарапахі» впервые официально выйдет на виниловой пластинке. Запланированный тираж издания — 300 экземпляров, цена — 90 рублей. Предзаказ уже доступен, а доставка возможна по всему миру.



Фото: предоставлено Mediacube Music

Пластинку «Тры чарапахі» выпустит лейбл Mediacube Music, который весной официально издал все «классические» альбомы N.R.M. на цифровых площадках. Получить диск можно только по предзаказу в интернет-магазине mc-music.by с доставкой по всему миру. Сроки производства — около трех месяцев.

«Тры чарапахі» — один из главных белорусских музыкальных альбомов всех времен, который был создан классическим составом N.R.M.: Лявон Вольский (вокал, гитара), Пит Павлов (гитара), Юрась Левков (бас-гитара), Олег «Алезис» Демидович (барабаны). Диск принес группе культовый статус, а заглавная песня из него стала настоящим народным хитом.

В 2010 году пути группы N.R.M. и Лявона Вольского разошлись. Но в августе 2020 квартет собрался классическим составом, чтобы исполнить вместе песню «Тры чарапахі» на видео . Дальнейших планов на совместные выступления у музыкантов нет.