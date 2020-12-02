Источник материала: Хартия'97

Тайная жизнь ближнего круга Путина 2.12.2020, 12:11

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Фото: AP

В России обсуждают новое расследование независимых журналистов.

Жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих стала известна после того, как о ней рассказали журналист издания Proekt Media: в публикации "Железные маски" утверждается, что она разбогатела после знакомства с Владимиром Путиным. В 2003 году Кривоногих родила дочь: внешне Елизавета Владимировна очень похожа на Владимира Путина, сообщает пресса.

Бывшая уборщица, затем студентка университет экономики и финансов после 2000 года стала владельцем доли в банке "Россия", которым руководит друг Путина Юрий Ковальчук, и ряда объектов недвижимости. Светлана Кривоногих владеет 75% горнолыжного курорта "Игора" и такой же долей в шоу-пространстве "Ленинград Центр" в Таврическом саду. У Ковальчука в этих объектах доли в 25%. Бизнес-активы семьи Кривоногих "Проект" оценил примерно в 100 млн долларов. По оценкам "Проекта", сейчас семье Кривоногих может принадлежать недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд рублей. У Кривоногих есть 37-метровая прогулочная яхта "Альдога", которую, как сообщил еженедельник "Собеседник", охранял противодиверсионный катер Балтийского флота.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публикацию "Проекта" назвал "малоубедительной" и несерьезной, но по сути комментировать ее не стал.

Чемпионку мира по художественной гимнастике Алину Кабаеву считают близкой к Владимиру Путину персоной. В 2018 году за работу в "Национальной медиа группе" она получила 785 миллионов 400 тысяч рублей. 65 416 700 рублей в месяц. Такую информацию приводит издание The Insider. Одним из акционеров холдинга опять же является друг Владимира Путина Юрий Ковальчук.

12 апреля 2008 года газета "Московский корреспондент" сообщала, что президент России Владимир Путин собирается жениться на Алине Кабаевой. Вскоре газету закрыли. Таблоиды приписывали президенту и спортсменке трех общих детей. Путин и Кабаева личную жизнь не комментируют.

Новые публикации о жизни главы российского государства и его друзей на "Радио Свобода" обсуждают журналист издания "Проект" Андрей Захаров, литератор и психолог, автор книги "Путинбург" Дмитрий Запольский, журналист, бывший редактор газеты "Московский корреспондент" Григорий Нехорошев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: Мы сегодня поговорим о знаменитостях. Знаменитой Светлана Кривоногих стала после расследования издания "Проект". Якобы после знакомства с Владимиром Путиным простая студентка после 2000 года стала владельцем доли в банке "Россия" друга Путина Юрия Ковальчука и элитной недвижимости. В 2003 году Светлана родила дочь. Ныне 17-летняя Елизавета Владимировна очень похожа на Владимира Владимировича. А гимнастку Алину Кабаеву уже лет 10 считают близкой к Владимиру Путину персоной. И по информации издания "Инсайдер", недавно она появилась: за работу в "Национальной медиа-группе" того же Юрия Ковальчука она за год получила 785 миллионов рублей. И растет список недвижимости у ее родных и близких. Новые публикации о жизни президента и его Золушек обсудят гость в студии, журналист издания "Проект" Андрей Захаров, на связи с нами литератор и психолог, автор книги "Путинбург" Дмитрий Запольский и журналист, в прошлом редактор газеты "Московский корреспондент" Григорий Нехорошев. Андрей, во-первых, я вас поздравляю с ярким расследованием, это, мне кажется, успех. Почему расследование, там две части, называется "Железные маски"?

Андрей Захаров: Я напомню, что у этих расследований есть герой и героини. Героини – это две подруги. Светлана Кривоногих – это второе расследование, первое – это Дина Цилевич. Если Светлана Кривоногих была близкая знакомая Владимира Путина, то Дина Цилевич была близкой знакомой Виктора Золотова, который сейчас возглавляет Росгвардию, но всегда его называли главный охранник Путина. "Железные маски", во-первых, потому что эти истории были неизвестны широкой публике, даже узкой публике были неизвестны, как мы выяснили. Во-вторых, потому что в обоих случаях есть дети, тут образ такой – дети, которых скрывают, в железной маске, так родилось это название.

Михаил Соколов: Дети, яхты, элитные квартиры, все в такой взрывной, я бы сказал, смеси. И такое сказочное обогащение студентки. Как вы объясните это чудо, почему Юрий Ковальчук начинает делиться, условно говоря, своими деньгами с этой девушкой?

Андрей Захаров: Когда я про нее узнал, начали смотреть, мы действительно увидели, что у нее не было никаких активов до определенного времени, а потом неожиданно появляется дорогая недвижимость, потом она становится акционером банка "Россия", потом она получает курорт "Игора", "Ленинград-центр", развлекательный центр в Петербурге. Когда мы стали спрашивать источники, стали смотреть какие-то возможные открытые базы данных, мы стали понимать, что она чем-то важна была президенту, что друзья стали по сути одаривать ее этими самыми активами.

Михаил Соколов: А это не мог быть другой человек, не президент Российской Федерации, а какой-то крупный бизнесмен петербургский, которому понравилась эта девушка из коммунальной квартиры, работавшая уборщицей даже? Действительно какая-то фантастика.

Андрей Захаров: Я могу напомнить те факты, которые мы сопоставили вместе. Мы знаем, что ее соседи по парадной на Гороховой говорят, что действительно в какой-то момент у нее появился, как они говорят, "папик". Один человек мне сказал, что этот "папик" работал в Смольном. Факт номер два: мы стали анализировать по архивной базе "Сирена" поездки, увидели, что у Дины Цилевич со Светланой Кривоногих есть одна поездка, в которой сидит Путин, Золотов, через кресло сидит Кривоногих, при этом видно, что билеты покупались в одно и то же время практически с разницей в несколько минут. Дальше другие факты сопоставляли. Есть дочь, отчество которой Владимировна, отец, по нашим данным, в ряде документов не указан. Эта дочь феноменально похожа. Действительно мы до последнего времени сомневались, потому что о Светлане Кривоногих было известно как о загадочном акционере банка "Россия".

Михаил Соколов: У нее около трех процентов?

Андрей Захаров: 3%. Я знаю, что ею занимался Фонд борьбы с коррупцией, они даже о ней писали. Многие думали, что, может, кто-то из больших людей в банке "Россия" был ее "папиком". Но когда мы увидели фотографии дочери, то у нас возникли, плюс мало источников, мы стали ходить по верхнеуровневым источникам, то есть люди, которые в конце 1990-х – начале нулевых общались с окружением президента, реакция была одинаковая. То есть о чем-то говоришь, потом спрашиваешь: Светлана Кривоногих? Дальше улыбка такая: "Ну, об этом я ничего не буду говорить". Самое главное, один из факторов – это похожесть дочери на Владимира Путина. Мы не надеялись только на свое ощущение, мы заказали экспертизу. Есть лаборатория визуального анализа в университете в Великобритании, они же делали для Billingcat и "Инсайдера", для их расследования, посвященного загадочному убийству в Германии, когда кто-то из России, то ли агент спецслужб убил чеченца, они анализировали фотографии. Экспертиза показала, мы предоставили фотографии разного возраста Елизаветы и фотографии разного возраста Владимира Путина, получилось, что там в среднем чуть больше 70% похожесть людей, при том что 75% дает алгоритм компьютера – это значит, один и тот же человек на фотографии. Соответственно вывод – возможное родство. Сопоставляя все эти данные, мы поняли, что эти богатства она получила благодаря знакомству с Путиным, а не с кем-то другим из банка "Россия", как многие думали раньше.

Михаил Соколов: Я сейчас достану одну фотографию, я ее не буду показывать, поскольку, по вашим данным, ей еще нет 18 лет, значит, по закону нужно разрешение родителей. Это она или она?

Андрей Захаров: Мы сознательно, причем дело не только в юридических причинах, есть юридические возможности опубликовать фотографию и обойти запрет, самое главное было этическое. Девочка не виновата, кто ее родители, ее право выбирать, хочет она быть публичной или не хочет. Мы понимали, что если мы опубликуем фотографию, она будет опубличена, во-первых.

Во-вторых, история не про нее. Мы понимали, что история станет, возможно, про третью дочь, но главный интерес в том, что была некая женщина, которая благодаря знакомству стала сказочно богата. Об этом история, а не о том, что у нее есть дочь. Для меня, как для журналиста, если бы не было обогащения, эта история не существовала бы. Поэтому по этим причинам мы фотографии не опубликовали. Я сознательно никому не подтверждаю ничего, эти фотографии мне присылают. Наша история не про это. Этически, я считаю, неправильно эти фотографии распространять.

Хотя действительно Лиза не удалила свои аккаунты. Мы предполагали, что, возможно, она захочет удалить. Когда я отправлял запрос матери, там я дал ссылки на аккаунты, сказал, что мы нашли такие-то аккаунты. Возможность удалить эти аккаунты, если бы Лиза не хотела публичности, или закрыть. Если бы она закрыла, ее найти было бы сложно, сейчас такая возможность теоретически существует. В целом в соцсетях больше всего обсуждают, конечно, именно возможную третью дочь. Первая история про Дину Цилевич вообще забылась, Светлана Кривоногих стала героем разных шуток из-за своей фамилии, что тоже, мне кажется, неправильно.

Михаил Соколов: У девушки фамилия сменена, у нее не фамилия матери?

Андрей Захаров: Да, она сменила фамилию после определенного возраста, официально у нее другая фамилия сейчас.

Михаил Соколов: Традиция дочерей Владимира Путина соблюдается. Тут тебе и Тихонова, и Воронцова, теперь еще одна неизвестная девушка. Мы, конечно, не только об этом, не о детях, а скорее о такой системе, которая сложилась вокруг Владимира Путина, его так называемых друзей, теперь, кажется, и подруг.

Дмитрий, что вы скажете об этой истории? Вы почитали, послушали одного из авторов. Сказка о Золушке, бывало такое в Петербурге, чтобы какие-то милые юные особы становились, скажем так, действительно миллионершами враз?

Дмитрий Запольский: Я таких историй в Петербурге не знаю. Сразу говорю, что путинская история частной жизни, естественно, была достаточно известна окружению, не был он засекреченным каким-то человеком, пользовался достаточно обычными средствами передвижения, то есть служебной машиной, доступ в его кабинет был достаточно открытый, его расписание, мероприятия не были ни для кого секретом. Общаясь с близким окружением Путина, например, с Романом Цеповым или с другими людьми, я, конечно, слышал много из частной жизни.

Я никогда не слышал ни про гомосексуальность Путина, ни про его любвеобильность. По сути дела это возникло намного позже. Всегда считалось, что он тихо и мирно жил с Людмилой. В принципе у него не было каких-то романов, которые были, допустим, у Собчака. Весь город знал прекрасно Юлю или еще кого-то, любовниц Собчака знали все, так же и других вице-мэров. У Путина это все было покрыто такой глубокой тайной, если это могло быть, по крайней мере, об этом никто не слышал из людей, близких к Смольному и вхожих в круги, в которых Путин вращался. Историографически, была такая книга в 2003 году Елены Трегубовой "Байки кремлевского диггера", где она описывала свое свидание с Путиным в ресторане "Чайка", в немецкой пивной на набережной канала Грибоедова. Самое смешное, что я именно в день этого свидания проходил мимо машины, которая стояла около этого заведения, я понял, что машина Путина. То есть я косвенно свидетель, очевидец. Она писала, что он проявлял к ней знаки внимания. Он вообще всегда очень серьезно относился к собственному пиару, собственному имиджу в СМИ, в медиа. Ответ на ваш вопрос такой: ничего не было слышно о, извините, бабах, которые могли бы окружать Владимира Путина в годы его активной работы в Санкт-Петербурге. А история Трегубовой – это уже была история московская.

Михаил Соколов: Я хотел бы немножечко уточнить или продлить эту фразу по поводу Трегубовой. Все-таки после того, как она книжку опубликовала, у нее у дверей взорвали бомбу, она чудом осталась жива, получила контузию, уехала в Великобританию, где и живет тихо и скромно, не появляясь нигде. Так что эти отношения с каким-то риском сопряжены.

Григорий, насколько я помню, вы каким-то косвенным образом встречались с одним из героев этой публикации, с господином Ковальчуком, одним из владельцев банка "Россия", я так понимаю, самым крупным, по крайней мере формально, с которым связаны эти подарки этой милой даме. Что это за человек, какое впечатление он на вас производил, какова его роль в Петербурге, на ваш взгляд?

Григорий Нехорошев: Я хотел бы уточнить, я встречался не с Юрием Валентиновичем, а с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком. Юрий Валентинович – человек очень закрытый, с ним из журналистов мало кто встречался. Я видел его несколько раз, но встречался я с его старшим братом, который в этой истории тоже большую очень играет роль. Потому что братья очень дружны – это в первую очередь. Во-вторых, они затеяли в свое время такую важную вещь, выяснилось потом, что это пиар, то есть они в первые путинские годы вышли с идеей, с правильной в общем-то идеей, что нефть и газ когда-то закончатся или будут не нужны, что нужно экономику России переводить на немножко иные принципы, поскольку Россия – страна науки. И Юрий Ковальчук, и Михаил Ковальчук – доктора физико-математических наук, идея была развивать наукоемкие технологии. В Петербурге они устроили такую ежегодную инновационную выставку-ярмарку, где собирались люди, связанные с наукой и высокими технологиями, обсуждали, как Российскую Федерацию сделать чем-то похожим на Силиконовую долину. Меня эта тема очень интересовала в первые путинские годы, потому что высокие технологии не живут в тоталитарных государствах, поэтому логика у меня была такая, что если они будут развивать высокие технологии, то Россия будет становиться все более и более нормальным государством.

Я на многих питерских форумах по инновационной экономике был как журналист. Там я увидел и познакомился с Валентином Михайловичем Ковальчуком, он тогда возглавлял Институт кристаллографии Академии наук России, был советником Владимира Путина по науке и высоким технологиям. Я с ним делал интервью для "Политического журнала", очень большое интервью, достаточно интересное. Потом Валентин Михайлович Ковальчук приглашал меня в Курчатовский институт. Я делал интервью с его другом, министром науки и образования Сергеем Фурсенко. В общем, достаточно внимательно следил за этой темой.

Все эти люди связаны были с Центром стратегических разработок Северо-Запад, который финансировался банком "Россия", он даже находился в помещении банка "Россия" на проспекте Медиков в Петербурге. Что касается "Игоры", например, то сначала это была собственность Ковальчука Юрия Валентиновича, потом ее в какой-то момент передали госпоже Кривоногих. С "Игорой" тоже связано несколько интересных вещей. Я очень хорошо помню, когда "Игору" построили, открывали ее, на открытие приехал Путин и все его близкое окружение. После этого человек, который руководил строительством "Игоры" – это был Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, буквально через два месяца был назначен в правительство начальником департамента по национальным проектам. Это меня настолько поразило, что я написал маленькую заметку "Лыжня до Белого дома", где рассказывал эту историю, что человек, который занимался строительством "Игоры", возглавлял ООО "Инвестиционная культура", построил курорт, после этого стал в правительстве заниматься национальными проектами. После этой заметки Михаил Ковальчук запретил своим сотрудникам со мной общаться. Он им сказал просто: все, с Нехорошевым отношений не имеем. Я говорил с начальником пресс-службы Ковальчука: "Почему, что произошло?" – "Вы написали очень странную заметку про его племянника". То есть они тогда эту тему охраняли.

Очень хорошо помню историю с центром "Ленинград". Это был 2004 год, один из форумов инвестиционных по высоким технологиям, на котором призывали бизнесменов вкладывать в высокие технологии, создавать венчурные предприятия. Мне мой приятель, известный питерский журналист, говорит: "Странно, они призывают вкладывать в высокие технологии, а сами покупают кинотеатр "Ленинград". Какие там высокие технологии, просто хорошее место рядом с Таврическим садом, там просто деньги будут делаться из-за места. Я написал по этому поводу статью в газете "Дело" петербургской, но под псевдонимом, потому что я приехал как корреспондент московского журнала. После этого девушки из пресс-центра инвестиционного форума стали говорить: кто-то против нас копает, что Ковальчуки и Фурсенко призывают вкладывать деньги в высокие технологии, а сами вкладывают в развлекательный бизнес. То есть они скрывали эти приобретения, которые потом перешли к Светлане Кривоногих. Это, конечно, очень странная история.

Вы правильно заметили, что тогда они еще не думали, что они навсегда, они думали, что два срока и потом непонятно что. Так не только они думали, так многие думали. Я помню разговор с главным редактором газеты "Деловой Петербург" Олегом Третьяковым, он говорил: "Мы просчитываем, когда они вернутся все из Москвы, насколько поднимется экономика петербургская".

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