Белорус приобрел контрольный пакет «Уралкалия»

Компания «Уралхим», основным владельцем и председателем совета директоров которой является уроженец Минска Дмитрий Мазепин, объявила о сделке, согласно которой имеет право распоряжаться более 75% уставного капитала «Уралкалия».





Как сообщил бизнесмен, приобретение «является коммерческим проектом, обусловленным высокой маржинальностью рынка калийных удобрений, уверенностью в его дальнейшем росте и стабильным спросом на продукцию компании».