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Белорус приобрел контрольный пакет «Уралкалия»
Источник материала: Навiны
Компания «Уралхим», основным владельцем и председателем совета директоров которой является уроженец Минска Дмитрий Мазепин, объявила о сделке, согласно которой имеет право распоряжаться более 75% уставного капитала «Уралкалия».
Как сообщил бизнесмен, приобретение «является коммерческим проектом, обусловленным высокой маржинальностью рынка калийных удобрений, уверенностью в его дальнейшем росте и стабильным спросом на продукцию компании».
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Компания «Уралхим», основным владельцем и председателем совета директоров которой является уроженец Минска Дмитрий Мазепин, объявила о сделке, согласно которой...
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