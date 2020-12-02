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Белорус приобрел контрольный пакет «Уралкалия»

02.12.2020 12:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Компания «Уралхим», основным владельцем и председателем совета директоров которой является уроженец Минска Дмитрий Мазепин, объявила о сделке, согласно которой имеет право распоряжаться более 75% уставного капитала «Уралкалия».

Белорус приобрел контрольный пакет «Уралкалия»

Как сообщил бизнесмен, приобретение «является коммерческим проектом, обусловленным высокой маржинальностью рынка калийных удобрений, уверенностью в его дальнейшем росте и стабильным спросом на продукцию компании».

 
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Компания «Уралхим», основным владельцем и председателем совета директоров которой является уроженец Минска Дмитрий Мазепин, объявила о сделке, согласно которой...
 
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