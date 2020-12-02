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Взятки на 16 тысяч рублей. В суд направлено дело одного из руководителей Скидельского сахарного комбината

02.12.2020 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В суд ушло уголовное дело в отношении бывшего менеджера Скидельского сахарного комбината, информирует прокуратура. Его обвиняют в получении взяток (ч. 1 и 2 ст. 430 УК). По данным обвинения, за 5 лет получил от предпринимателей 16 тысяч рублей «за благоприятное решение вопросов». Возможно, до общественности наконец дошли отзвуки истории, случившейся в январе с руководством белорусских сахарных заводов.

Прокуратура сообщает: с 2015-го по июль 2020 года руководитель получал деньги за содействие в заключении выгодных договоров перевозок сахарной свеклы и обеспечение постоянного сотрудничества; установлено 16 фактов на сумму больше 16 тыс. рублей. Около 14 тыс. из них обвиняемый уже отдал стране в процессе следствия.

Еще в начале года произошли странные события на борту самолета «Белавиа», который направлялся в Мюнхен, а приземлился в Гродно. Официальной информации долго не было, но из приемных пропали сразу четыре директора сахарных заводов. Позже КГБ рассказал про «сахарную мафию» и поделился подробностями задержания директоров. Решение о возвращении рейса в Беларусь принимал Александр Лукашенко.

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Теги: Гродно
 
 
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В суд ушло уголовное дело в отношении бывшего менеджера Скидельского сахарного комбината, информирует прокуратура. Его обвиняют в получении взяток (ч. 1 и 2 ст. 430...
 
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