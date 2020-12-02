Белорусов зовут на бесплатные курсы по Scala — с менторами и буткампом

Источник материала: Onliner

В Минске анонсирована учебная программа Scala Bootcamp, в рамках которой желающие могут пройти курсы по языку программирования Scala. В рамках проекта придется пройти тестовое задание, выполнить которое можно на любом языке программирования, затем — онлайн-интервью с менторами проекта. По итогам этих двух этапов будут отобраны те, кто попадет на курс.

По правилам проекта, на изучение предмета необходимо тратить минимум 12 часов в неделю. Из них 5 часов — это сами занятия и еще 7 — домашние задания и проработка материала после занятий. Занятия будут идти на протяжении четырех месяцев (с января по май 2021 года) два раза в неделю по вечерам.

В компания Evolution, которая является организатором Scala Bootcamp, отмечают, что целью проекта является изучение функционального программирования, а также того, как писать более структурированный и удобный в обслуживании код. Параллельно будут изучаться дополнительные технологии (Docker, Kubernetes, HTTP, REST, WebSocket, системы акторов, event sourcing, CQRS, асинхронное предварительное программирование).

В прошлом году было собрано 75 заявок, к буткампу присоединились 15 человек. 10 из них дошли до конца курса, 8 студентов получили предложения о работе. В этом году количество студентов может быть увеличено до 30—40 человек.

Подробную информацию можно узнать на сайте Scala Bootcamp.