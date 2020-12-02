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На дзержинской трассе пять авто переехало пешехода. Образовалась пробка
Источник материала: Onliner
Смертельное ДТП произошло сегодня около семи утра вблизи Фаниполя. «На 24-м километре автодороги Р1 Минск — Дзержинск 29-летний водитель Seat, двигаясь в крайне левой полосе, сбил 31-летнего жителя Лунинецкого района, — сообщили в МВД. — Пешеход скончался на месте. После этого на него наехало еще четыре автомобиля».
«Со слов очевидцев, до момента аварии мужчина шел по обочине в сторону Дзержинска и эмоционально разговаривал по телефону, — дополнили в милиции. — Внезапно он начал перебегать трассу и попал под колеса».
«29-летний водитель ехал в крайней левой полосе, —
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Смертельное ДТП произошло сегодня около семи утра вблизи Фаниполя. «На 24-м километре автодороги Р1 Минск — Дзержинск 29-летний водитель Seat, двигаясь в крайне левой...
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