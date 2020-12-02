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На дзержинской трассе пять авто переехало пешехода. Образовалась пробка

02.12.2020 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Смертельное ДТП произошло сегодня около семи утра вблизи Фаниполя. «На 24-м километре автодороги Р1 Минск — Дзержинск 29-летний водитель Seat, двигаясь в крайне левой полосе, сбил 31-летнего жителя Лунинецкого района, — сообщили в МВД. — Пешеход скончался на месте. После этого на него наехало еще четыре автомобиля».

«Со слов очевидцев, до момента аварии мужчина шел по обочине в сторону Дзержинска и эмоционально разговаривал по телефону, — дополнили в милиции. — Внезапно он начал перебегать трассу и попал под колеса».

На дзержинской трассе пять авто переехало пешехода. Образовалась пробка

«29-летний водитель ехал в крайней левой полосе,уточняет портал Mlym.by со ссылкой на местную ГАИ. — Из-за наезда на пешехода и сопутствующих ДТП образовалась пробка в несколько километров. Движение по Р1 в направлении Минска было полностью закрыто. Объезд в сторону Минска организовали через Фаниполь. Водители пытались объезжать пробку ее по проселочной дороге, в результате там тоже образовался коллапс».

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Теги: Минск
 
 
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Смертельное ДТП произошло сегодня около семи утра вблизи Фаниполя. «На 24-м километре автодороги Р1 Минск — Дзержинск 29-летний водитель Seat, двигаясь в крайне левой...
 
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