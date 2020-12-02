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Как достать флаг, вмерзший в пруд. Комедийный короткометражный фильм
Источник материала: Onliner
За бело-красно-белые флаги (a.k.a. незарегистрированная символика) взялись серьезно. Почитайте про опыт Лебяжьего — там минчан
— Борьба «Зеленстроя» с флагами на пруду в Красном Бору продолжается! Вот так выглядел очередной раунд в этом противостоянии. Сколько сотрудников надо, чтобы снять один флаг? — задается вопросом минчанин.
Задача работникам и вправду досталась со звездочкой: лодку уже не спустишь, так как на поверхности водоема корка льда, а собственного ледокола организации по штатному расписанию не положено. Но и пешком до флага не дойдешь: лед тонкий, легко можно провалиться. Что предпринять? Восемь «зеленстроевцев» нашли выход.
Оригинальное видео длится 6 минут 17 секунд (мы же его ускорили). Все это время люди в зеленой рабочей форме делают что-то странное: одни наблюдают (так положено), другие действуют. Правда, найти объяснение некоторым поступкам крайне сложно — это тренировка в керлинг, попытка при помощи «пращи» подтянуть платформу флага или, может, разбить лед? Одному «метателю ядра» известно. Затем самый рисковый сотрудник даже выходит на лед, но довольно быстро возвращается: видать, не возникло охоты искупаться. В конце не выполнившие задание «зеленые человечки» уходят с поля боя — видимо, за подкреплением.
— Пока 1:0 в пользу флага, — констатирует минчанин, заснявший битву.
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За бело-красно-белые флаги (a.k.a. незарегистрированная символика) взялись серьезно. Почитайте про опыт Лебяжьего — там минчан прессуют основательно. И все же не...
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