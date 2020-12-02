Как достать флаг, вмерзший в пруд. Комедийный короткометражный фильм

Источник материала: Onliner

За бело-красно-белые флаги (a.k.a. незарегистрированная символика) взялись серьезно. Почитайте про опыт Лебяжьего — там минчан прессуют основательно. И все же не каждый случай можно обезвредить легко, попадаются и крепкие орешки. Например, флаг, реющий над прудом в Красном Бору. Знамя возникает посреди водоема уже не в первый раз. Раньше нейтрализовывали его при помощи лодки, что выглядело довольно комично: ну не приспособлены «зеленстроевцы» для таких работ. Сегодня же на пруду состоялось «ледовое побоище». Видео с места событий поделился наш читатель.

— Борьба «Зеленстроя» с флагами на пруду в Красном Бору продолжается! Вот так выглядел очередной раунд в этом противостоянии. Сколько сотрудников надо, чтобы снять один флаг? — задается вопросом минчанин.

Задача работникам и вправду досталась со звездочкой: лодку уже не спустишь, так как на поверхности водоема корка льда, а собственного ледокола организации по штатному расписанию не положено. Но и пешком до флага не дойдешь: лед тонкий, легко можно провалиться. Что предпринять? Восемь «зеленстроевцев» нашли выход.

Оригинальное видео длится 6 минут 17 секунд (мы же его ускорили). Все это время люди в зеленой рабочей форме делают что-то странное: одни наблюдают (так положено), другие действуют. Правда, найти объяснение некоторым поступкам крайне сложно — это тренировка в керлинг, попытка при помощи «пращи» подтянуть платформу флага или, может, разбить лед? Одному «метателю ядра» известно. Затем самый рисковый сотрудник даже выходит на лед, но довольно быстро возвращается: видать, не возникло охоты искупаться. В конце не выполнившие задание «зеленые человечки» уходят с поля боя — видимо, за подкреплением.

— Пока 1:0 в пользу флага, — констатирует минчанин, заснявший битву.



