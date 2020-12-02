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Бвыший следователь дал совет силовикам, которые не могут уволиться из органов

02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Олег Волчек о новой инициативе — Книге преступлений режима.

Бвыший следователь дал совет силовикам, которые не могут уволиться из органов

Советское РУВД Минска, задержанные люди стоят с поднятыми руками у стены. Фото Еврорадио

Светлана Тихановская инициировала запуск Единой книги регистрации преступлений,  созданной Народным антикризисным управлением и командой бывших сотрудников силовых структур ByPol.

Цель этой книги: все сотрудники «правоохранительных органов» могут заявить явку с повинной и в перспективе рассчитывать на снисхождение при вынесении соответствующего решения.

Также свидетели могут сообщить о ставших им известными фактах совершения преступлений, а потерпевшие могут заявить о преступлениях, совершенных в отношении их.

— Думаю, эта книга может работать по принципу единых книг учета преступлений, которые есть во всех РУВД, — поясняет в экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», в прошлом следователь прокуратуры Олег Волчек. — Там фиксируются все поданные заявления, включая те, которым впоследствии не был дан ход по разным причинам.

В эти книги были внесены и заявления людей, потерпевших от насилия силовиков. Их тоже не расследуют официально, но я знаю, что людей для дачи объяснений вызывают до сих пор.

Теперь подобные заявления можно будет подать и в Единую книгу регистрации преступлений. По всем фактам будут проводиться проверки.

Правозащитник полагает, что сообщать о преступлениях будут не только потерпевшие, но и представители силовых структур.

— Сообщить можно о преступлении со своим участием, смягчив себе наказание в будущем. Но, я думаю, больше заявлений будет поступать от свидетелей. Этот механизм сработает, потому что все понимают, что эта власть не вечная и как-то жить придется дальше при новой власти.

Юристы прекрасно знают, что есть статьи не только за сами преступления, но и за соучастие. Если ты стал очевидцем преступления и не сообщил об этом, тебя могут признать соучастником за укрывательство преступления, за пособничество.

Так, допустим, каждое новое видео с запечатленными зверствами на территориях РУВД, — это доказательство вины не только тех, кто избивал, но их руководства, а также дежурных по смене.

Все они обязаны были сообщить прокурору о противоправных действиях на территории РУВД.

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Видео, которые выставляют сами сотрудники МВД, где избитые люди «признаются в любви к ОМОНу», — это прямое доказательство превышения полномочий (статья 426 УК «Превышение власти или служебных полномочий» предусматривает наказание от 3 до 10 лет). И тем, кто это снимал, но не заявил о преступлении, тоже не избежать ответственности, — подчеркнул эксперт.  

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По словам Олега Волчека, сейчас уволиться из МВД очень сложно, однако отток кадров продолжается.

— Сотрудники просто не выходят на работу в течение нескольких дней и их вынуждены увольнять. Особенно много увольняется молодых ребят от 20 до 30 лет. Старшее поколение больше боится, — говорит правозащитник. — Не все готовы уволиться, но далеко не все чувствуют себя комфортно. Их заставляют выплачивать подъемные, выгоняют из арендного жилья, всячески запугивают.

Я могу посоветовать тем, кто не может уволиться, обращаться в независимые СМИ, к правозащитникам, сообщать в Единую книгу регистрации преступлений. Есть каналы, по которым можно донести информацию, которая в будущем станет доказательством вашей позиции, а, может, и невиновности.

Он отметил, что система МВД в настоящее время в Беларуси оказалась в тупике и требует незамедлительной реформы. 

— Недавно на конференции с участием юристов и бывших правоохранителей пришли к выводу, что правоохранительную систему Беларуси нужно полностью подвергнуть реформе. 

Система МВД зашла в тупик, и при новой власти от нее не должно ничего остаться в таком виде, как сейчас. Каждый, кто захочет остаться в органах, должен будет пройти квалификационную комиссию, психологов, других специалистов. Они оценят  профессиональные и моральные качества человека. И только после этого будет приниматься решение о том, годен ли он к службе. Так было в Украине, в Грузии, других странах.

Люди, которые хотят продолжить работать в органах, не могут не понимать очевидного — придет новая власть и она будет устанавливать законы. Поэтому сейчас в Книгу регистрации преступлений будут высылать рапорты о преступлениях, видео, аудио, другие документальные подтверждения преступлений, — уверен эксперт.  

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Теги: Минск
 
 
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Олег Волчек о новой инициативе — Книге преступлений режима.
 
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