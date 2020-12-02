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Выступление глав стран ОДКБ на сессии Совбеза - трансляция

02.12.2020 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Совете коллективной безопасности принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси, Казахстана, Таджикистана и России Александр Лукашенко, Жомарт Токаев ,Эмомали Рахмон и Владимир Путин, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

© Photo : Организация Договора о коллективной безопасности
Лукашенко озвучит ряд инициатив Минска на саммите ОДКБ

В повестку дня мероприятия включены проекты решений СКБ ОДКБ, которые касаются материально-технического и медобеспечения Коллективных сил, а также мер по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств – членов ОДКБ. Рассматривается также и бюджет организации на 2021 год.

С учетом председательства республики Таджикистан в ОДКБ в 2020-2021 годах ожидается, что Рахмон объявит приоритеты Таджикистана в следующем межсессионном периоде.

Самые важные заявления президента РФ Владимира Путина на саммите ОДКБ одной строкой:

  • в непростой ситуации с COVID пришлось в первую очередь решать вопросы здравоохранения, члены ОДКБ наладили взаимодействие и помогали друг другу
  • прорабатывается вопрос поставок в страны ОДКБ вакцины "Спутник V" и ее производства там
  • Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне
  • события в Беларуси, Нагорном Карабахе И Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ
  • договоренности РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху последовательно реализуются
  • Россия заинтересована в подключении всех партнеров по ОДКБ и СНГ для гуманитарной помощи в Карабахе
  • считаю перспективным предоставление статусов наблюдателя и партнера странам, желающим сотрудничать с ОДКБ

Самые важные заявления президента Беларуси Александра Лукашенко на саммите ОДКБ одной строкой:

  • мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений.
  • серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ
  • прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси

  • международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса

  • налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов

  • с одной стороны чрезвычайно жесткая реакция западных властей на протесты и в целом непопулярная государственная политика преподносятся ими как объективная необходимость

  • другой - меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм. Хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих

  • нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего обществ

  • особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси

  • мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюз

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Теги: Минск
 
 
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Заседание президентов стран-участниц проходит в онлайн-формате из-за пандемии. Смотрите на видео прямую трансляцию сессии.
 
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