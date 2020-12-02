Выступление глав стран ОДКБ на сессии Совбеза - трансляция

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Совете коллективной безопасности принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси, Казахстана, Таджикистана и России Александр Лукашенко, Жомарт Токаев ,Эмомали Рахмон и Владимир Путин, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В повестку дня мероприятия включены проекты решений СКБ ОДКБ, которые касаются материально-технического и медобеспечения Коллективных сил, а также мер по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств – членов ОДКБ. Рассматривается также и бюджет организации на 2021 год.

С учетом председательства республики Таджикистан в ОДКБ в 2020-2021 годах ожидается, что Рахмон объявит приоритеты Таджикистана в следующем межсессионном периоде.

Самые важные заявления президента РФ Владимира Путина на саммите ОДКБ одной строкой:

в непростой ситуации с COVID пришлось в первую очередь решать вопросы здравоохранения, члены ОДКБ наладили взаимодействие и помогали друг другу

прорабатывается вопрос поставок в страны ОДКБ вакцины "Спутник V" и ее производства там

Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне

события в Беларуси, Нагорном Карабахе И Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ

договоренности РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху последовательно реализуются

Россия заинтересована в подключении всех партнеров по ОДКБ и СНГ для гуманитарной помощи в Карабахе

считаю перспективным предоставление статусов наблюдателя и партнера странам, желающим сотрудничать с ОДКБ

Самые важные заявления президента Беларуси Александра Лукашенко на саммите ОДКБ одной строкой:

мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений.

серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ

прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси

международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса

налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов

с одной стороны чрезвычайно жесткая реакция западных властей на протесты и в целом непопулярная государственная политика преподносятся ими как объективная необходимость

другой - меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм. Хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих

нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего обществ

особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси

мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюз

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