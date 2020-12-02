Смертельное ДТП под Фаниполем: пешехода переехали 5 машин - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Мужчина погиб в результате аварии на трассе Р-1 Минск-Дзержинск, рассказала Sputnik официальный представитель Госавтоинспекции Минской области Екатерина Сильченко.

Мужчина находился в крайней левой полосе и перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. На него наехал сначала SEAT, а после еще четыре машины: Ford, Citroën, Renault и Škoda. В результате 31-летний пешеход получил смертельные травмы.

"От полученных травм он скончался на месте", - уточнила она.

В областной ГАИ отметили, что погибший четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД как пешеход. В одном из случаев он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи проводят проверку ДТП, будет заведено уголовное дело.

Сразу после аварии образовалась многокилометровая пробка, движение по Р1 в направлении Минска временно было парализовано, водители были вынуждены объезжать данный участок дороги через Фаниполь.

Читайте также: