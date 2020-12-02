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Смертельное ДТП под Фаниполем: пешехода переехали 5 машин - видео
02.12.2020 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Мужчина погиб в результате аварии на трассе Р-1 Минск-Дзержинск, рассказала Sputnik официальный представитель Госавтоинспекции Минской области Екатерина Сильченко.
© Photo : СК РБ
Мужчина находился в крайней левой полосе и перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. На него наехал сначала SEAT, а после еще четыре машины: Ford, Citroën, Renault и Škoda. В результате 31-летний пешеход получил смертельные травмы.
"От полученных травм он скончался на месте", - уточнила она.
В областной ГАИ отметили, что погибший четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД как пешеход. В одном из случаев он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи проводят проверку ДТП, будет заведено уголовное дело.
Сразу после аварии образовалась многокилометровая пробка, движение по Р1 в направлении Минска временно было парализовано, водители были вынуждены объезжать данный участок дороги через Фаниполь.
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Мужчина перебегал магистраль, проигнорировав правила дорожного движения - в итоге он погиб на месте.
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