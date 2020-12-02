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Авдонин: отключение Беларуси от SWIFT ударит и по хозяевам этой системы

02.12.2020 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Авдонин: отключение Беларуси от SWIFT ударит и по ее хозяевам

Отключение от SWIFT, как одна из крайних санкционных мер в отношении России и Беларуси, сегодня активно обсуждается в СМИ и экспертной среде, накануне глава российского МИД Сергей Лавров отметил необходимость разработки собственных механизмов, которые "не будут сохранять зависимость наших стран от Запада". 

© Sputnik / Григорий Сысоев
Эксперт рассказала, получится ли отключить Беларусь от SWIFT

Насколько серьезной является опасность отключения Беларуси от системы SWIFT и к каким последствиям такая мера может привести, на радио Sputnik рассуждает аналитик Белорусского Института стратегических исследований Алексей Авдонин.

"Отключение от системы SWIFT не представляет особой опасности для нашей экономики, есть альтернативные системы, созданные Россией и КНР, в большей степени это опасно для западных компаний, которые управляют SWIFT и банковскими карточками, в этом случае они недополучат значительные средства", ― полагает эксперт.

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что намерена добиться отключения страны от SWIFT и прекращения выделения кредитов государственным финучреждениям Беларусбанк и Белагропромбанк.

Комментарий аналитика БИСИ Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Есть альтернативные системы, которые способны обеспечить переводы денежных средств, минуя SWIFT, считает эксперт Алексей Авдонин.
 
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