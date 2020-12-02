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Авдонин: отключение Беларуси от SWIFT ударит и по хозяевам этой системы
02.12.2020 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Отключение от SWIFT, как одна из крайних санкционных мер в отношении России и Беларуси, сегодня активно обсуждается в СМИ и экспертной среде, накануне глава российского МИД Сергей Лавров отметил
© Sputnik / Григорий Сысоев
Насколько серьезной является опасность отключения Беларуси от системы SWIFT и к каким последствиям такая мера может привести, на радио Sputnik рассуждает аналитик Белорусского Института стратегических исследований Алексей Авдонин.
"Отключение от системы SWIFT не представляет особой опасности для нашей экономики, есть альтернативные системы, созданные Россией и КНР, в большей степени это опасно для западных компаний, которые управляют SWIFT и банковскими карточками, в этом случае они недополучат значительные средства", ― полагает эксперт.
Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что намерена добиться
Комментарий аналитика БИСИ Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Есть альтернативные системы, которые способны обеспечить переводы денежных средств, минуя SWIFT, считает эксперт Алексей Авдонин.
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