Авдонин: отключение Беларуси от SWIFT ударит и по хозяевам этой системы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Авдонин: отключение Беларуси от SWIFT ударит и по ее хозяевам

Отключение от SWIFT, как одна из крайних санкционных мер в отношении России и Беларуси, сегодня активно обсуждается в СМИ и экспертной среде, накануне глава российского МИД Сергей Лавров отметил необходимость разработки собственных механизмов, которые "не будут сохранять зависимость наших стран от Запада".

Насколько серьезной является опасность отключения Беларуси от системы SWIFT и к каким последствиям такая мера может привести, на радио Sputnik рассуждает аналитик Белорусского Института стратегических исследований Алексей Авдонин.

"Отключение от системы SWIFT не представляет особой опасности для нашей экономики, есть альтернативные системы, созданные Россией и КНР, в большей степени это опасно для западных компаний, которые управляют SWIFT и банковскими карточками, в этом случае они недополучат значительные средства", ― полагает эксперт.

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что намерена добиться отключения страны от SWIFT и прекращения выделения кредитов государственным финучреждениям Беларусбанк и Белагропромбанк.

Комментарий аналитика БИСИ Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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