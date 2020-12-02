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Любовь после Бибера: с кем встречается Селена Гомес?

02.12.2020 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Слухи о том, что американская певица Селена Гомес встретила новую любовь, разгораются в сети: звезду заметили на романтическом ужине с баскетболистом Джимми Батлером.

Личная жизнь Гомес всегда интересовала общественность. Ранее у певицы была два длительных романа с знаменитыми музыкантами - певцами Джастином Бибером и The Weeknd. Первый надолго разбил сердце звезды: пара постоянно сходилась и расходилась, а после Бибер женился на другой. Но похоже, что певица наконец смогла оправиться от предательства и открыла свое сердце.

Как сообщил источник издания Miami Gerald, у Гомес действительно появился новый возлюбленный и кажется, что это серьезно. Поп-певицу заметили на свидании с успешным баскетболистом Джимми Батлером.

Эту информацию также подтвердили взволнованные очевидцы и папарацци других изданий. Кроме того, фанаты заметили, что экс-подруга спортсмена сразу же отписалась от Гомес в Instagram, что по нынешним меркам можно считать "официальной войной" и "объявлением новой пары".

Напомним, что после свадьбы Бибера его жену напугала любовная песня Гомес.

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Папарацци и очевидцы все-таки сумели "подловить" поп-певицу на романтическом свидании с еще одной знаменитостью.
 
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