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«Мозги не утекут»: белорусские власти намерены скорректировать законодательство о миграции
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом 2 декабря заявил премьер-министр Роман Головченко в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, передает
«Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов», — сказал Головченко.
Кроме того, правительство будет работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.
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Проблема массовой эмиграции, похоже, стала всерьез волновать белорусские власти.
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