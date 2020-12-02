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«Мозги не утекут»: белорусские власти намерены скорректировать законодательство о миграции

02.12.2020 12:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мозги не утекут»: белорусские власти намерены скорректировать законодательство о миграции
Иллюстративное фото
Предстоит работа над предотвращением «утечки мозгов».

Об этом 2 декабря заявил премьер-министр Роман Головченко в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, передает БЕЛТА.

«Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов», — сказал Головченко.


Кроме того, правительство будет работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.
 
 
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Проблема массовой эмиграции, похоже, стала всерьез волновать белорусские власти.
 
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