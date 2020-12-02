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«Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов», — сказал Головченко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мозги не утекут»: белорусские власти намерены скорректировать законодательство о миграции Проблема массовой эмиграции, похоже, стала всерьез волновать белорусские власти.

Об этом 2 декабря заявил премьер-министрв Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, передаетКроме того, правительство будет работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.