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Фото: АР

«Единая Книга Регистрации Преступлений»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «У силовиков иллюзия, что они не переживут Лукашенко»: лидеры перемен ускоряют разрушение режима — вот их план Проект «Единая Книга Регистрации Преступлений» предназначен для нескольких групп лиц.

Этот проект инициировала, а выполнили его возглавляемоеНародное антикризисное управление и инициатива ByPol при участии айтишников, судей, бывших представителей МВД и так далее. По случаю появления ЕКРП ее создатели провели пресс-конференцию.побывал на ней и записал главное.По словам Тихановской, «Книга» — новый этап Народного трибунала; это онлайн-платформа, куда каждый потерпевший, а также свидетель или соучастник преступлений уже сейчас могут прислать информацию об этих преступлениях с подтверждениями. Все данные пройдут тщательный фактчекинг (их обработают независимые эксперты — среди них есть следователи, юристы — и нейросеть), а после будут обнародованы.С учетом содержания ЕКРП будут формироваться санкционные списки и проводиться уголовные преследования в рамках универсальной юрисдикции на основе законов разных стран мира.Важно понимать, что сама по себе «Книга» — не суд, там не выносят приговоры. Это архив: там аккумулируются сведения для последующего расследования преступлений и возбуждения уголовных дел. Все данные из ЕКРП передадут в ОБСЕ, Совет Европы и суд универсальной юрисдикции в Литве, а также в свободный, справедливый суд Новой Беларуси.Как заметил Павел Латушко, некоторые люди, причастные к преступлениям против беларусов, в том числе силовики и судьи, «до сих пор живут в иллюзии, что не переживут Лукашенко». Так почему-то думают даже те, кто моложе так называемого президента. В то время как любой здравомыслящий человек осознает неотвратимость возмездия за незаконные действия, совершаемые сегодня.«Создается впечатление, что эти люди чувствуют себя безнаказанными, будто отвечать за свои преступления им никогда не придется. И вот наша цель — показать им, что они очень, очень глубоко заблуждаются, — продолжил Латушко. — Потому что режим, безусловно, падет, и только наивный и глупый сегодня не понимает, что это просто вопрос времени. А в наших руках этот процесс ускорить, ускорить наступление ответственности».Павел Латушко выделил две главные роли, которые должна сыграть «Книга»: стать накопителем информации и катализатором разрушения режима.Проект «Единая Книга Регистрации Преступлений» предназначен для нескольких групп лиц. В первую очередь — для тех, кто совершил преступление под давлением и угрозами или же только сейчас осознал, что натворил. Эти люди могут сознаться и оформить конфиденциальную «явку с повинной» через сайт ЕКРП, чтобы содействовать раскрытию преступления и рассчитывать на смягчение уголовного наказания (а может быть, даже на его избежание). Это касается, к примеру, и представителей силовых структур, и членов избиркомов.Вторая группа лиц, для которых предназначена «Книга», — свидетели фальсификаций на выборах президента и преступлений силовиков. Они могут оставлять на сайте доказательства увиденного, чтобы помочь восстановить справедливость в стране. Третья группа — пострадавшие от действий силовиков: они могут грузить на сайт заявления и доказательства совершенных против них преступлений, чтобы виновные неизбежно понесли наказание. Но если кто-то уже обращался в инициативы вроде «23.34» или «Август 2020», то данные оттуда синхронизируют с данными ЕКРП, так что повторяться нет смысла.Первый список с установленными причастными к преступлениям будет опубликован в «Книге» 20 декабря 2020 года. Ознакомиться с сайтом проекта можно, а подписаться на его телеграм-канал —