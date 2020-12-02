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Пророссийскую организацию «Единое Отечество» в Беларуси не зарегистрировали

02.12.2020 12:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пророссийскую организацию «Единое Отечество» в Беларуси не зарегистрировали
Дмитрий Беляков / facebook.com/dmitriy.beloakou
Белорусские власти не зарегистрировали пророссийскую организацию «Единое Отечество». Об этом активист Дмитрий Беляков сообщил в своем аккаунте в Фейсбуке.

«Чиновники просто рубят на корню благие начинания граждан, отказывая в регистрации общественных объединений патриотического толка. Вы скажете «почему?» — ответ прост: используя административный ресурс, они будут всеми силами препятствовать формированию новых сил, тех, кто не терпит того бардака, что творится вокруг.

Так произошло и с нами — отказ в регистрации общественного объединения «Единое Отечество» по формальному признаку, промурыжив нас при этом ровно месяц», — пожаловался Дмитрий Беляков.


Он пообещал, что будет жаловаться Александру Лукашенко («У кого еще искать помощь?"), а также напишет в Минюст и депутатам.

Беляков известен своими пророссийскими взглядами. В 2019 году он был единственным белорусом, который приехал в Крым на форум-лагерь пророссийских сил «Молодая Гвардия. Донузлав-2019». Он является автором сайта САНАР-2050.

Между тем белорусские власти последние 20 лет, как рассказывало Еврорадио, практически не регистрирует новые политические организации, особенно партии. Причины для отказа выбираются любые — даже не тот междустрочный интервал в заявке.
 
 
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В регистрации общественного объединения отказано по формальному признаку.
 
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