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Пророссийскую организацию «Единое Отечество» в Беларуси не зарегистрировали
Источник материала: UDF
Дмитрий Беляков / facebook.com/dmitriy.beloakou
«Чиновники просто рубят на корню благие начинания граждан, отказывая в регистрации общественных объединений патриотического толка. Вы скажете «почему?» — ответ прост: используя административный ресурс, они будут всеми силами препятствовать формированию новых сил, тех, кто не терпит того бардака, что творится вокруг.
Так произошло и с нами — отказ в регистрации общественного объединения «Единое Отечество» по формальному признаку, промурыжив нас при этом ровно месяц», — пожаловался Дмитрий Беляков.
Он пообещал, что будет жаловаться Александру Лукашенко («У кого еще искать помощь?"), а также напишет в Минюст и депутатам.
Беляков известен своими пророссийскими взглядами. В 2019 году он был единственным белорусом, который приехал в Крым на форум-лагерь пророссийских сил «Молодая Гвардия. Донузлав-2019». Он является автором сайта САНАР-2050.
Между тем белорусские власти последние 20 лет, как рассказывало
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В регистрации общественного объединения отказано по формальному признаку.
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