Источник материала: UDF



Дмитрий Беляков / facebook.com/dmitriy.beloakou

«Чиновники просто рубят на корню благие начинания граждан, отказывая в регистрации общественных объединений патриотического толка. Вы скажете «почему?» — ответ прост: используя административный ресурс, они будут всеми силами препятствовать формированию новых сил, тех, кто не терпит того бардака, что творится вокруг.



Так произошло и с нами — отказ в регистрации общественного объединения «Единое Отечество» по формальному признаку, промурыжив нас при этом ровно месяц», — пожаловался Дмитрий Беляков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пророссийскую организацию «Единое Отечество» в Беларуси не зарегистрировали В регистрации общественного объединения отказано по формальному признаку.

Он пообещал, что будет жаловаться(«У кого еще искать помощь?"), а также напишет в Минюст и депутатам.Беляков известен своими пророссийскими взглядами. В 2019 году он был единственным белорусом, который приехал в Крым на форум-лагерь пророссийских сил «Молодая Гвардия. Донузлав-2019». Он является автором сайта САНАР-2050.Между тем белорусские власти последние 20 лет, как рассказывало, практически не регистрирует новые политические организации, особенно партии. Причины для отказа выбираются любые — даже не тот междустрочный интервал в заявке.