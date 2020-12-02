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«На самом деле, мы точно не знаем, кто это и с какой целью это делает, - заявил он. - К сожалению, этот человек, который присылал и присылает нам файлы, не представился - и не отвечает на вопросы, которые не касаются уточнения подробностей, когда был этот разговор [на записи] и так далее. Но зато мы видим всю систему [власти] насквозь. И важно подчеркнуть, что это только начало».

«А может, это люди, которые хотят заработать, - продолжил Степан. - Открою тайну: нам продолжают присылать подобные файлы и сказали, что есть очень-очень горячие [записи], которые удивят всю Беларусь. Но они уже будут платными».

«Потому что человек сказал, что он очень рискует. Поэтому, возможно, человек на самом деле в системе», - сказал основатель ТГ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автор известного ТГ: сливы разговоров приближенных Лукашенко только начались Есть и люди, готовые спонсировать эту новую информацию.

Об этом автор телеграм-каналав эфире телеканала «Белсат» вечером 1 декабря.предполагает, что «смельчак», сливающий разговоры, - человек, понимающий, что система разрушается и нарабатывающий себе очки в новой Беларуси.На вопрос ведущего о том, на кого готовится следующий компромат, и «кому нужно держать рот на замке», Путило ответил, что пока не знает.Он также не стал называть суммы, но добавил, что есть и люди, готовые спонсировать эту новую информацию.Напомним, накануне в открытом доступе появилась аудиозапись разговора предположительно пресс-секретаря Лукашенкос его помощником. Доказать подлинность этих разговоров проблематично, однако и опровергнуть - тоже.После появления предыдущих слитых в открытый доступ аудиозаписей телефонных разговоровпообещал, что «на следующей неделе» раскроет подробности «некоторых сливов». Он сказал, что будет «очень интересно», однако прошло уже две недели, но Лукашенко молчит.