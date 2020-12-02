Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Девальвация уже идет: как сгорят ваши деньги Доллару грозит обвал на треть к основным мировым валютам.

По данным Центробанка России, ослабления курса национальной валюты скажется на инфляции, увеличив ее на 1 процентный пункт. При этом регулятор отметил, что этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%.По словам, уже произошедшее падение курса рубля относительно доллара — это далеко не финальный объем обесценивания российской валюты. И более высокие значения еще ждут впереди.Экономист напомнил, что за последние несколько лет россияне уже пережили сразу несколько обесцениваний рубля.При этом в интервью YouTube-каналу «Metametrica» Михаил Делягин подчеркнул, что «деньги россиян горят», теряя свою покупательную способность. По прогнозам Делягина, из-за очередной девальвации рубля в России опять вырастут цены и упадут зарплаты.Он отметил, что россияне должны были уже это почувствовать.Ранее Делягин заявил, что доллару грозит обвал на треть к основным мировым валютам.По его словам, доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты и курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.