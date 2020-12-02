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Девальвация уже идет: как сгорят ваши деньги

02.12.2020 12:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девальвация уже идет: как сгорят ваши деньги
Фото: ТАСС
В России продолжается процесс девальвации национальной валюты и деньги россиян «горят». Об этом со ссылкой на российского экономиста Михаила Делягина сообщает ИА DEITA.RU.

По данным Центробанка России, ослабления курса национальной валюты скажется на инфляции, увеличив ее на 1 процентный пункт. При этом регулятор отметил, что этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%.

По словам Михаила Делягина, уже произошедшее падение курса рубля относительно доллара — это далеко не финальный объем обесценивания российской валюты. И более высокие значения еще ждут впереди.

Экономист напомнил, что за последние несколько лет россияне уже пережили сразу несколько обесцениваний рубля.

При этом в интервью YouTube-каналу «Metametrica» Михаил Делягин подчеркнул, что «деньги россиян горят», теряя свою покупательную способность. По прогнозам Делягина, из-за очередной девальвации рубля в России опять вырастут цены и упадут зарплаты.

Он отметил, что россияне должны были уже это почувствовать.

Ранее Делягин заявил, что доллару грозит обвал на треть к основным мировым валютам.

По его словам, доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты и курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.

Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллару грозит обвал на треть к основным мировым валютам.
 
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