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«Где ты, Адам?»: «В этом фильме можно за восемьдесят минут умереть и воскреснуть»

02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В минский прокат выходит документальный фильм о закрытом монастыре Дохиар на Святой Горе Афон и его игумене старце Григории — выдающемся духовном наставнике.

— Сюжет нашей картины построен вокруг игумена обители Дохиар архимандрита Григория (Зумиса), который отошел ко Господу через полгода после окончания съемок, — рассказал один из его создателей протодиакон Александр Плиска в комментарии Фома в Украине. — Но есть образы и других насельников монастыря.

«Где ты, Адам?»: «В этом фильме можно за восемьдесят минут умереть и воскреснуть»

Кадр из фильма «Где ты, Адам?»

Мы показали их мысли, разные эпизоды их иноческого бытия. И все, чем они живут, о чем думают, это практически те же переживания, которые есть у любого человека, вне зависимости от его убеждений, верований и взглядов. А самое главное, как сказал один человек: в этом фильме можно за восемьдесят минут умереть и воскреснуть. И это правда.

«Где ты, Адам?»: «В этом фильме можно за восемьдесят минут умереть и воскреснуть»

Кадр из фильма «Где ты, Адам?»

По мнению священника, уникальность ленты  в том, что во время просмотра каждый понимает, что это фильм отчасти о нем.

— Это фильм о твоем поиске. О поиске даже не Бога, а просто самого себя среди сомнений, на просторах своей жизненной истории. Собственно говоря, это поиск счастья. Ведь человек всегда ищет именно его.

«Где ты, Адам?»: «В этом фильме можно за восемьдесят минут умереть и воскреснуть»

Кадр из фильма «Где ты, Адам?»

Фильм стал обладателем Гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», а также был представлен в официальной программе на кинофестивалях: Таллинском (PÖFF) и Краковском фестивале документального кино.

В Минске фильм можно посмотреть с 4 по 6 декабря в кинотеатрах сети Silver Screen cinemas.

 
Теги: Минск
 
 
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В минский прокат выходит документальный фильм о закрытом монастыре на горе Афон.
 
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