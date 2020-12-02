«Где ты, Адам?»: «В этом фильме можно за восемьдесят минут умереть и воскреснуть»

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В минский прокат выходит документальный фильм о закрытом монастыре Дохиар на Святой Горе Афон и его игумене старце Григории — выдающемся духовном наставнике.

— Сюжет нашей картины построен вокруг игумена обители Дохиар архимандрита Григория (Зумиса), который отошел ко Господу через полгода после окончания съемок, — рассказал один из его создателей протодиакон Александр Плиска в комментарии Фома в Украине . — Но есть образы и других насельников монастыря.





Кадр из фильма «Где ты, Адам?»

Мы показали их мысли, разные эпизоды их иноческого бытия. И все, чем они живут, о чем думают, это практически те же переживания, которые есть у любого человека, вне зависимости от его убеждений, верований и взглядов. А самое главное, как сказал один человек: в этом фильме можно за восемьдесят минут умереть и воскреснуть. И это правда.





Кадр из фильма «Где ты, Адам?»

По мнению священника, уникальность ленты в том, что во время просмотра каждый понимает, что это фильм отчасти о нем.

— Это фильм о твоем поиске. О поиске даже не Бога, а просто самого себя среди сомнений, на просторах своей жизненной истории. Собственно говоря, это поиск счастья. Ведь человек всегда ищет именно его.





Кадр из фильма «Где ты, Адам?»

Фильм стал обладателем Гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», а также был представлен в официальной программе на кинофестивалях: Таллинском (PÖFF) и Краковском фестивале документального кино.

В Минске фильм можно посмотреть с 4 по 6 декабря в кинотеатрах сети Silver Screen cinemas.