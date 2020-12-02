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Лукашенко рассказал странам ОДКБ о бессовестных Польше и странах Балтии

02.12.2020 13:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко во время онлайн заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ пожаловался на оголтелое поведение Польши и стран Балтии.

"Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси", - возмущался пенсионер.

"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", - накатил Лукашенко на ближайших соседей.

 
 
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Лукашенко во время онлайн заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ пожаловался на оголтелое поведение Польши и стран Балтии.
 
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