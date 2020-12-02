Премьер Беларуси в парламенте наобещал с три короба

Источник материала: АФН

Премьер Беларуси Роман Головченко, представляя сегодня в парламенте программу деятельности правительства до 2025 года, не стеснялся в обещаниях, выполнить которые при текущей модели экономики в стране будет практически невозможно.

Одно из заявлений премьера – переформатирование пенсионной системы.

"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - сказал Роман Головченко, которого цитирует БелТА.

По его словам, прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. Однако сами подходы базируются исключительно на использовании административного понукания и принуждения.

По словам премьер-министра, предстоит акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения. Предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.

"Для работников бюджетной сферы в меру возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала", - сказал Головченко.

За большим количеством слов скрывается острая потребность наполнения Фонда соцзащиты за счет зарплатных налогов. Ведь зарплата «по пиццот» поддерживается не ради уровня жизни населения, а ради гарантированного поступления зарплатного налога в объеме, позволяющем без проблем выплачивать пенсии и прочие плюшки лояльному электорату.

Следующее заявление – мигранты

"Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов", - пообещал Роман Головченко, не вдаваясь в детали.

По его словам, правительство будет работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.

Оба пункта миграционной политики требуют выполнения всего лишь двух условий- зарплат на уровне традиционных для мигрантов стран, а это отнюдь не «по пиццот», и, что не менее важно, соблюдения законности (что собственно и делало страну уютной для проживания людей с хорошим достатком), чего судя по текущей ситуации ждать придется еще очень долго.

Проблемные предприятия

Головченко сообщил, что правительство разработало подходы к оздоровлению проблемных госпредприятий.

"Правительством разработаны подходы к перспективам предприятий и механизмам оздоровления, которые, конечно, надо обсуждать и воплощать в жизнь", - сказал Роман Головченко.

Ключевое слово – оздоровление. Власти продолжат порочную практику, согласно которой вместо того, чтобы дальше вкладывать деньги в развитие работающих предприятий, власти будут осваивать инвестиции на оздоровлении убыточного или проблемного госсектора.

Цифровое государство – чиновники и граждане не должны общаться

"Я ставлю задачу правительству максимально оцифровывать все административные процедуры как для граждан, так и для бизнеса, чтобы сократить время общения с чиновниками в очном формате. Во-первых, это удобно, во-вторых, это оптимизация загрузки. По этому пути будем двигаться, это абсолютный приоритет", - сказал Головченко.

Он отметил, что пандемия ставит вопрос о создании инфраструктуры для полноценного дистанционного обучения, которое уже давно должно было работать.

Головченко также не исключил усилении функций Минсвязи в качестве регулятора цифровой трансформации.

Сокращение декретного отпуска

Головченко сообщил, что вопрос о сокращении декретного отпуска пока находится в стадии обсуждения.

"Вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций. Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом", - сказал он, отвечая на заявление одного из депутатов, что «избиратели» просят сохранить три года декретного отпуска.

Головченко посетовал, что в Беларуси действует один из самых больших наборов льгот при рождении детей. Один из вариантов модификации - оставить трехлетний декретный отпуск, но оплачивать только два года. Он не исключил, что льгота по трехлетнему декретному отпуску будет заменена какой-то другой.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич подтвердила, что вопрос о сокращении декретного отпуска будет широко обсуждаться в регионах на диалоговых площадках в декабре-январе. Первая встреча по этому вопросу планируется 11 декабря в Смолевичах.

Единственная льгота до настоящего времени, сохранившаяся у белорусских рожениц, - это трехлетний оплачиваемый отпуск. Но, если бы им предложили для начала сократить отпуск до двух лет при условии выплаты пособия на уровне той же Литвы – 1-й год 100% среднего оклада за последний перед декретом год работы, 2-й год – 70% среднего оклада, - то никто бы не возражал.