В Белоозёрске учительницу задержали прямо в школе

Задержание учительницы обсуждают в социальных сетях Белоозёрска с возмущением. Бывшая ученица написала пост, что учительницу Татьяну Николаевну Брич сотрудники милиции задержали прямо в школе.





«Першы Рэгіён» узнал подробности этой истории у жительницы Белоозёрска. Женщина рассказала, что предыстория этих событий кроется в праздновании дня рождения с чаем и тортом на площади в Белоозёрске 25 ноября.





«25 ноября у одной из наших подруг, Валентины Тарасюк, был день рождения. На площади попили чай, поздравили ее с днём рождения. За площадью смотрели может 7, а может и больше милиционеров. Начали с площади выгонять. Но никто не разошёлся и задержаний в тот день не было.





На следующий день, 26 ноября, на площади задержали вчерашнюю именинницу и парня, который подошел.





В итоге 27 ноября задержанных доставили в суд после обеда. Основанием были протоколы за день рождения на площади. Мол, это был не день рождения, а несанкционированный митинг. И якобы именинница шла не на свой день рождения, а по призыву из общего чата. Хотя, выясняется, призывы в чате были после того дня рождения. Суд дал Валентине Тарасюк 25 базовых штрафа.





Но это еще не всё, началась настоящая облава по всем, кто приходил на день рождения на площадь. Хотя там не было никаких лозунгов.





В частности, попался зубной врач.





Также, одного парня с работы забрали, у него уже, наверное, пять протоколов. Этот человек работал на шиномонтаже, про который “Першы Рэгіён” писал, что сгорел. Он работы лишился, двое детей. В пятницу они разбирали завал после пожара на шиномонтаже, а его забрали и повезли на детектор лжи. Вменяют, что милиционерам забор разрисовал.





Его продержали с пятницы по воскресенье в изоляторе, в понедельник у него был суд, который перенесли.





Одну женщину также забрали с работы, судили в понедельник.





Это кого смогли найти. Остальных ищут.