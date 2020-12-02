ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Приду и сломаю тебе ноги". Футболистке угрожают после отказа почтить память Марадоны

02.12.2020 13:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Футболистка испанской команды "Виахес Интерриас" Паула Дапена рассказала о последствиях своего поступка перед недавним товарищеским матчем с "Депортиво Абанка". 24-летняя спортсменка демонстративно отказалась почтить память легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

"Я утомилась. Социальные сети, интервью... Это ужасно. Да, мне пришлось закрыть свои аккаунты. Проблема в том, что эти люди также нашли страницы моих коллег и стали преследовать их. Нас не только оскорбляют, но и угрожают убийством. Мы получаем, например, такие сообщения: "Я найду твой адрес, приду и сломаю тебе ноги".

Ожидала ли я, что мою историю придадут такой огласке? Нет, я думала, что об этом узнают только мои подписчики в Инстаграме. Мне казалось, что новость не выйдет за пределы Понтеведры, но внезапно она разошлась по всему миру. Что касается моих одноклубниц, мне никто ничего не сказал. Они всегда уважали меня и знали о моих взглядах", — приводит слова Дапену "Чемпионат".
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболистка испанской команды "Виахес Интерриас" Паула Дапена рассказала о последствиях своего поступка перед недавним товарищеским матчем с "Депортиво Абанка"....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Где ты, Адам?»: «В этом фильме можно за восемьдесят минут умереть и воскреснуть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика