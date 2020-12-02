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Власти отказались зарегистрировать пророссийскую организацию «Единое отечество»

02.12.2020 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти отказались зарегистрировать пророссийскую организацию «Единое отечество».

«Они попросту душат Патриотов, лишая их возможности законным путём отстаивать свои интересы. Это происходит вопреки указаниям Главы Государства и его команды — об активизации Партийного строительства и гражданского общества, поиску диалога. Чиновники просто рубят на корню благие начинания граждан отказывая в регистрации общественных объединений патриотического толка. Вы скажете почему — ответ прост, используя административный ресурс они будут всеми силами препятствовать формированию новых сил, тех кто не терпит того бардака что творится вокруг», — возмущается в соцсетях активист Дмитрий Беляков.
 
 
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Власти отказались зарегистрировать пророссийскую организацию «Единое отечество».
 
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