Власти отказались зарегистрировать пророссийскую организацию «Единое отечество».

«Они попросту душат Патриотов, лишая их возможности законным путём отстаивать свои интересы. Это происходит вопреки указаниям Главы Государства и его команды — об активизации Партийного строительства и гражданского общества, поиску диалога. Чиновники просто рубят на корню благие начинания граждан отказывая в регистрации общественных объединений патриотического толка. Вы скажете почему — ответ прост, используя административный ресурс они будут всеми силами препятствовать формированию новых сил, тех кто не терпит того бардака что творится вокруг», — возмущается в соцсетях активист Дмитрий Беляков.











