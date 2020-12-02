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Трусы и революция: как обстановка в стране влияет на продажи белья

02.12.2020 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В третьем квартале в Беларуси ускорилось падение продаж женского белья Milavitsa и Lauma, выпускаемого фабриками эстонского холдинга Silvano Fashion Group (SFG).



На российском, украинском и прибалтийском рынках по сравнению с первым полугодием падение, наоборот, замедлилось.

Cогласно отчету SFG, за три квартала текущего года объем продаж продукции группы  в Беларуси составил 8,757 млн евро и сократился к аналогичному периоду 2019 года на 30,3%.

Для сравнения: по итогам первого полугодия объемы реализации была ниже прошлогоднего уровня на 26,8%.

Эксперты холдинга, объясняя ситуацию с продажами в Беларуси, ссылаются на «массовые протесты, которые, вероятно, несколько сдерживали активность». 

В итоге в третьем квартале Беларусь стала единственным из ключевых рынков SFG, на котором падение продаж ускорилось.

На российском рынке темп снижения продаж замедлился с 48% по итогам полугодия до 35,6% по итогам трех кварталов. 

В Украине этот показатель снизился с  57% до 34,6%, в странах Прибалтики – с 28,5% до 16,0%. 

В целом по холдингу снижение продаж по итогам трех кварталов составило 33,6%, хотя по итогам полугодия оно было 41,4%.

В январе-сентябре 2020 года продажи SFG  составили 29,759 млн евро, в том числе в России – 16,9 млн евро, в Прибалтике – 864 тыс. евро и Украине – 857 тыс. евро.

Чистая прибыль холдинга уменьшилась на 87,7% и составила 1,198 млн евро.  

Как отмечается в отчете, снижение покупательной способности, потеря доходов из-за закрытия торговых объектов и дополнительные расходы, понесенные для предотвращения распространения вируса, окажут давление на прибыль группы. В ближайшие месяцы она будет ниже, чем в 2019 году.

Также продолжает сокращаться численность сотрудников группы. Если на 30 июня 2020 года в ней работало 1784 человека, то на 30 сентября — 1777 сотрудников.
 
 
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В третьем квартале в Беларуси ускорилось падение продаж женского белья Milavitsa и Lauma, выпускаемого фабриками эстонского холдинга Silvano Fashion Group (SFG).
 
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