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Они поддержали избиения и пытки? Появился сайт со списком спортсменов, подписавших письмо "за власть"
Источник материала: Партизан
Запущен сайт
Любыпытно, что по состоянию на 2 декабря 12.30 в списке всего 55 спортсменов, хотя на днях заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что письмо подписали уже 2,5 тысячи человек.
Напомним, провластное письмо стало ответом на
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Они поддержали избиения и пытки? Появился сайт со списком спортсменов, подписавших письмо "за власть"
Запущен сайт Athletes.by. На сайте публикуется список спортсменов, подписавших провластное письмо.
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