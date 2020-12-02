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Они поддержали избиения и пытки? Появился сайт со списком спортсменов, подписавших письмо "за власть"

02.12.2020 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запущен сайт Athletes.by. На сайте публикуется список спортсменов, подписавших провластное письмо.

Любыпытно, что по состоянию на 2 декабря 12.30 в списке всего 55 спортсменов, хотя на днях заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что письмо подписали уже 2,5 тысячи человек.

Напомним, провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Елены Левченко, Александры Герасимени, Александры Романовской и многих других выдающихся беларусских спортсменов и тренеров.
 
 
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Запущен сайт Athletes.by. На сайте публикуется список спортсменов, подписавших провластное письмо.
 
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