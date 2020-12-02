Любыпытно, что по состоянию на 2 декабря 12.30 в списке всего 55 спортсменов, хотя на днях заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что письмо подписали уже 2,5 тысячи человек.





открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Елены Левченко, Александры Герасимени, Александры Романовской и многих других выдающихся беларусских спортсменов и тренеров. Напомним, провластное письмо стало ответом наспортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписии многих других выдающихся беларусских спортсменов и тренеров.



















