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В Беларуси скорректируют стратегию переработки нефти
02.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси корректируют стратегию развития нефтехимического комплекса до 2030 года. Среди главных задач – минимизировать риски от выхода на мировую цену на сырье, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Разработчики стратегии учли все риски. Среди основных – сырьевые. Чтобы их минимизировать, нужно обновить производства, говорят эксперты. А также довести глубину переработки нефти до 90% и увеличить выход светлых нефтепродуктов.
Диверсификация экспорта сохранятся, изадача стратегии – увеличить показатели. Сейчас Беларусь поставляет нефтепродукты в 50 стран.
По подсчетам «Белнефтихима», инвестиции в стратегию составят почти 9 миллиардов долларов. Большую часть средств концерт собирается выделить сам. Объемы переработки в следующем году оставят на прежнем уровне: порядка 18 миллионов тонн углеводородов. Кстати, сейчас белорусские нефтяники впервые приступили к геологоразведочным работам в южной зоне Припятского прогиба. Определили три перспективных участка. По прогнозам специалистов, там примерно 14 миллионов тонн сырья.
Чтобы избежать проблем с поставкой сырья, Беларусь продолжает поиск альтернативных источников нефти. Кроме как в России, страна в этом году покупала сырье у Азербайджана, Норвегии, США, Саудовской Аравии. Сейчас ведутся переговоры с Казахстаном.
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Необходимо довести глубину переработки до 90% и увеличить выход светлых нефтепродуктов.
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