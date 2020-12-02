ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси скорректируют стратегию переработки нефти

02.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси корректируют стратегию развития нефтехимического комплекса до 2030 года. Среди главных задач – минимизировать риски от выхода на мировую цену на сырье, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Разработчики стратегии учли все риски. Среди основных – сырьевые. Чтобы их минимизировать, нужно обновить производства, говорят эксперты. А также довести глубину переработки нефти до 90% и увеличить выход светлых нефтепродуктов.

Диверсификация экспорта сохранятся, изадача стратегии – увеличить показатели. Сейчас Беларусь поставляет нефтепродукты в 50 стран.

«Мы планируем модернизировать нефтетранспортную систему с тем, чтобы обеспечить поставку нефтяного сырья с различных направлений. А также проводим работу по модернизации резервуарных парков, которые позволят нам накопить определенный объем сырья, чтобы в форсмажорных обстоятельствах мы могли себя спокойно чувствовать», – рассказал заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Владимир Сизов.

По подсчетам «Белнефтихима», инвестиции в стратегию составят почти 9 миллиардов долларов. Большую часть средств концерт собирается выделить сам. Объемы переработки в следующем году оставят на прежнем уровне: порядка 18 миллионов тонн углеводородов. Кстати, сейчас белорусские нефтяники впервые приступили к геологоразведочным работам в южной зоне Припятского прогиба. Определили три перспективных участка. По прогнозам специалистов, там примерно 14 миллионов тонн сырья.

Чтобы избежать проблем с поставкой сырья, Беларусь продолжает поиск альтернативных источников нефти. Кроме как в России, страна в этом году покупала сырье у Азербайджана, Норвегии, США, Саудовской Аравии. Сейчас ведутся переговоры с Казахстаном.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необходимо довести глубину переработки до 90% и увеличить выход светлых нефтепродуктов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-атташе футбольного клуба «Минск»: Совесть важнее молчания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика