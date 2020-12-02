Появился сайт с письмом провластных спортсменов. Пока под ним 55 подписей

Источник материала: Tut.by

Вслед за письмом провластных спортсменов появился соответствующий сайт с подписями. На момент появления сайта их там было 55.





Напомним, письмо провластных спортсменов появилось как ответ на открытое письмо спортсменов, призвавших прекратить насилие и провести новые выборы (на данный момент его подписало 1250 человек).

А появившийся сегодня сайт по структуре полностью повторяет сайт Свободного объединения спортсменов .

На главной странице двух сайтов размещен текст письма и количество человек его подписавших. В «шапке» двух сайтов есть пункты «Главная», «Подписи» и «Подписать письмо». А во вкладке «Подписи» находятся одинаковые по структуре таблички.

Вот некоторые из тех, кто подписал письмо:

— генеральный секретарь федерации волейбола Алла Тетерина;

— генеральный секретарь Белорусской федерации дзюдо Руслан Шарапов, который участвовал в беседах со спортсменами, подписавшими письмо за честные выборы;

— заслуженный мастер спорта по современному пятиборью, председатель федерации пятиборья, начальник управления Минспорта Михаил Прокопенко;

— сервисмен сборной Беларуси по биатлону, муж Ирины Кривко Артем Лещенко;

— мастер спорта по теннису Дмитрий Жирмонт.

Всего в списке было 55 фамилий. Ранее заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что провластное письмо спортсменов подписали уже 2,5 тысячи человек .

Отметим, что на момент публикации данной заметки (13.09) на сайте с письмом провластных спортсменов произошли какие-то неполадки: вкладка с подписями оказалась вообще пуста, а на главной количество подписавших отображалось как «0».





Мы обновим заметку, если на сайте что-то поменяется.