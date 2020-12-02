Эксперты напомнили о полезных продуктах, которые делают питание правильным

Источник материала: Tut.by

Согласно определению ВОЗ, здоровое питание в течение всей жизни человека является профилактикой неинфекционных заболеваний и нарушений здоровья. Вместе с тем специалисты отмечают, что производство переработанных продуктов и быстро изменяющийся образ жизни стали причиной сбоев в модели питания: ежедневный рацион человека, как правило, содержит продукты с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли.



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Неправильное питание — одна из установленных причин развития неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета и других патологий), которые ежегодно уносят миллионы жизней в мире. О важности здорового питания и его роли в предотвращении неинфекционных заболеваний шла речь на республиканском Форуме по вопросам общественного здоровья (Public Health Forum). Портал « Здоровые люди » (24health.by) собрал основные рекомендации экспертов.

Больше овощей и фруктов, меньше трансжиров

По словам д. м. н., профессора кафедры общей врачебной практики БелМАПО Натальи Силивончик, основные базовые принципы здорового питания заключаются в следующем:

баланс поступающей в организм энергии (в калориях) с расходуемой энергией;

суммарное потребление жиров не должно превышать более 30% от общей потребляемой энергии. Причем следует переходить от насыщенных к ненасыщенным жирным кислотам, а также избегать промышленных трансжиров.

ограничение потребления свободных сахаров — не более 10% суммарной энергии (примерно 50 г или 12 чайных ложек без верха), а также соли (менее 5 г в сутки);

в ежедневном рационе должны присутствовать не меньше 5 порций или 400 г фруктов и овощей.

Проведенное среди белорусов масштабное STEPS-исследование о распространенности рисков неинфекционных заболеваний в 2016—2017 годах показало, что 72,9% респондентов употребляют недостаточное количество овощей и фруктов в день, избыточную массу тела имеют свыше 60% населения, а ожирение — 25,4%, отметила Наталья Силивончик.



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Как можно изменить ситуацию? Одно из решений — проводить консультации по вопросам питания в рамках первичной медицинской помощи, просвещать по вопросам питания в школах и других образовательных учреждениях, на местах работы, считает специалист.

«Надо ориентировать на простые и правильные вещи, — говорит Наталья Силивончик. — Например, многие до сих пор уверены, чтобы рассчитать нормальный вес, нужно от роста в см вычесть 100. Не знают, что важным показателем является окружность талии, и если она выше определенных цифр, то это уже риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Еще в продуктах есть так называемые скрытые источники соли и сахар. Например, в столовой ложке кетчупа содержится чайная ложка сахара».

К слову, при исследовании влияния изменений в питании, направленных на снижение уровня липопротеидов низкой плотности (так называемый плохой холестерин) и триглицеридов, высокий эффект дало уменьшение потребления пищевых трансжиров и насыщенных жиров, увеличение в рационе продуктов, богатых пищевыми волокнами и фитостеролами (природные вещества, которые содержатся в растениях). Как известно, высокий уровень холестерина — одна из причин развития атеросклероза, что значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.

Безусловно, уверена специалист, приверженность здоровому питанию, как и образу жизни, — это каждодневный труд над собой. И иногда проще «выпить таблетку», чем выполнить комплекс упражнений или снизить массу тела. В качестве примера спикер привела результаты исследования, которое прошло среди людей, у которых уже диагностирована ишемическая болезнь сердца.

Респондентов спросили, придерживаются ли они рекомендаций врачей, касающихся прекращения курения, регулярных физических нагрузок, снижения индекса массы тела, контроля артериального давления, уменьшения уровня холестерина. Оказалось, что лучшие результаты были зафиксированы там, где на «помощь» приходит лекарственный препарат (уровень АД и холестерина), но не в тех, случаях, где нужно приложить усилие.

О вреде свободных сахаров



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В свою очередь заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ольга Салко отметила, что за 20 лет в нашей стране число пациентов с сахарным диабетом второго типа выросло в три раза. Одной из причин развития этого заболевания является избыточная масса тела или ожирение.

Например, то же исследование STEPS показало, что нормальный индекс массы тела у белорусов отмечен лишь в возрасте до 30 лет. В возрастных категориях 30+ и мужчины, и женщины уже имеют избыток массы тела или ожирение, причем тенденция к увеличению индекса массы тела наиболее выражена у женщин.

Самым опасным в отношении риска развития многих неинфекционных патологий является висцеральное ожирение, при котором происходит избыточное образование жировой клетчатки вокруг внутренних органов.

«При этом резко усиливается выделение определенных веществ — адипокинов, которые повышают риск развития кардиоваскулярных заболеваний, сахарного диабета второго типа и онкологических болезней, — говорит Ольга Салко. — Оно определяется по охвату талии: у мужчин — более 94 см, у женщин — более 80 см. Когда определяли эти антропометрические данные (исследование STEPS. — Прим. авт.), в 64% случаев среди женского населения в среднем было отмечено висцеральное ожирение, у мужчин — в 42% случаев».

Кроме того, у респондентов был исследован уровень глюкозы (до 6,1 ммоль/л — норма, от 6,1 до 7 ммоль/л — нарушенная гликемия натощак, выше 7 ммоль/л — может соответствовать диагнозу «сахарный диабет»). При анализе данных было выявлено, что уровень глюкозы в крови между 6,1 и 7 ммоль/л имеют 4% респондентов. Это те люди, которые, если ничего не предпринимать, в будущем могут пополнить ряды пациентов с сахарным диабетом, подчеркнула эксперт.

Вероятность развития сахарного диабета второго типа во многом зависит от пищевого поведения человека. Какие же продукты наиболее агрессивны в этом отношении? Самым вредным продуктом является переработанное красное мясо, на втором месте в этом списке — сладкие напитки (содержат свободные сахара и «обеспечивают» нас избыточными калориями, которые могут способствовать нездоровой прибавке веса).



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«ВОЗ было издано руководство по потреблению сахара у детей и взрослых. Самая главная рекомендация — сокращение потребления свободных сахаров на протяжении жизни до менее чем 10% от общего потребления энергии с дальнейшим снижением до уровня ниже 5%, — поясняет Ольга Салко. — Причем важно понимать, что имеется ввиду под свободными сахарами. Это моносахариды и дисахариды, которые мы добавляем в пищу, а также те сахара, которые естественным образом содержатся в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах».