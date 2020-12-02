Ищут свидетелей аварии под Могилевом, в которой погиб таксист

Источник материала: Tut.by

Следствие ищет очевидцев смертельного ДТП под Могилевом, которое произошло 26 октября. В аварии погиб 50-летний таксист, сообщает СК.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, около 21.40 таксист на Renault Logan проезжал перекресток в деревне Добросневичи Могилевского района — выезжал со второстепенной дороги. Он столкнулся с Nissan, который ехал по главной дороге.

От полученных травм таксист умер в больнице.



Фото: Следственный комитет

Всех, кто что-либо знает об аварии, просят сообщить по телефонам: (8 0222) 23−05−00 (круглосуточно), 29−81−84 (в рабочее время с 09.00 до 18.00).