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Ищут свидетелей аварии под Могилевом, в которой погиб таксист
Источник материала: Tut.by
Следствие ищет очевидцев смертельного ДТП под Могилевом, которое произошло 26 октября. В аварии погиб 50-летний таксист,
По данным следствия, около 21.40 таксист на Renault Logan проезжал перекресток в деревне Добросневичи Могилевского района — выезжал со второстепенной дороги. Он столкнулся с Nissan, который ехал по главной дороге.
От полученных травм таксист умер в больнице.
Всех, кто что-либо знает об аварии, просят сообщить по телефонам: (8 0222) 23−05−00 (круглосуточно), 29−81−84 (в рабочее время с 09.00 до 18.00).
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ДТП произошло 26 октября.
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