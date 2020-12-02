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Академия наук назвала лауреатов премий для молодых ученых 2020 года

02.12.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президиум НАН Беларуси 2 декабря подвел итоги конкурса на соискание премий для молодых ученых НАН Беларуси 2020 года. Имена лауреатов назвала пресс-служба академии.


Источник: nasb.gov.by

Премии для молодых ученых НАН Беларуси были учреждены в 2019 году в целях поддержки и поощрения талантливых молодых ученых, работающих в организациях НАН Беларуси. Система включает три именные премии: премию имени академика Ж.И.Алферова — в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук (количество присуждаемых премий — 2); премию имени академика В.Ф. Купревича — в области биологии, химии и наук о Земле, медицины, аграрных наук (количество присуждаемых премий — 4); премию имени академика В.М. Игнатовского — в области гуманитарных и социальных наук (количество присуждаемых премий — 1).

Таким образом, всего присуждается 7 премий в размере 15 базовых ставок (2775 рублей) каждая.

В этом году премии для молодых ученых имени академика Ж.И. Алферова были присуждены:

  • Татьяне Зубарь, старшему научному сотруднику государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидату физико-математических наук, — за цикл работ «Корреляция условий электрохимического синтеза, структуры и функциональных свойств наноструктурированных материалов для практических применений»;
  • Владиславу Семашко, заведующему научно-исследовательской лабораторией обособленного хозрасчетного подразделения «Научно-исследовательский институт импульсных процессов с опытным производством» государственного научного учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа», — за научную работу «Разработка детонирующих удлиненных зарядов для разделения частей цилиндрических изделий».

Лауреатами премии для молодых ученых имени академика В.Ф. Купревича стали:

  • Татьяна Глевицкая, научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси», — за цикл работ «Получение и модификация полиэфирсульфоновых мембран для очистки воды и разделения технологических сред»;
  • Александр Красковский, научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси», — за цикл работ «Нано- и микроструктурированные материалы различного функционального назначения на основе пектинов»;
  • Марина Малько, ученый секретарь государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», кандидату биологических наук, — за цикл работ «Комплексная оценка мохообразных хвойных и широколиственных лесов Беларуси».

Премию для молодых ученых имени академика В.М. Игнатовского решено присудить:

  • Кириллу Сытько, старшему научному сотруднику Центрального научного архива государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидату исторических наук, — за цикл работ «Документы и материалы приходских архивов римско-католического костела Беларуси в XVI — XX веках: археографический, источниковедческий и палеографический анализ»;
  • Анне Тяпковой, старшему научному сотруднику филиала «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы» государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», кандидату исторических наук, — за цикл работ «Эволюция белорусских местечек и их современное состояние».

 
 
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Всего присуждается 7 премий в размере 15 базовых ставок каждая.
 
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