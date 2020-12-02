Академия наук назвала лауреатов премий для молодых ученых 2020 года

Источник материала: Tut.by

Президиум НАН Беларуси 2 декабря подвел итоги конкурса на соискание премий для молодых ученых НАН Беларуси 2020 года. Имена лауреатов назвала пресс-служба академии.



Источник: nasb.gov.by

Премии для молодых ученых НАН Беларуси были учреждены в 2019 году в целях поддержки и поощрения талантливых молодых ученых, работающих в организациях НАН Беларуси. Система включает три именные премии: премию имени академика Ж.И.Алферова — в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук (количество присуждаемых премий — 2); премию имени академика В.Ф. Купревича — в области биологии, химии и наук о Земле, медицины, аграрных наук (количество присуждаемых премий — 4); премию имени академика В.М. Игнатовского — в области гуманитарных и социальных наук (количество присуждаемых премий — 1).

Таким образом, всего присуждается 7 премий в размере 15 базовых ставок (2775 рублей) каждая.

В этом году премии для молодых ученых имени академика Ж.И. Алферова были присуждены:

Татьяне Зубарь, старшему научному сотруднику государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидату физико-математических наук, — за цикл работ «Корреляция условий электрохимического синтеза, структуры и функциональных свойств наноструктурированных материалов для практических применений»;

Владиславу Семашко, заведующему научно-исследовательской лабораторией обособленного хозрасчетного подразделения «Научно-исследовательский институт импульсных процессов с опытным производством» государственного научного учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа», — за научную работу «Разработка детонирующих удлиненных зарядов для разделения частей цилиндрических изделий».

Лауреатами премии для молодых ученых имени академика В.Ф. Купревича стали:

Татьяна Глевицкая, научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси», — за цикл работ «Получение и модификация полиэфирсульфоновых мембран для очистки воды и разделения технологических сред»;

Александр Красковский, научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси», — за цикл работ «Нано- и микроструктурированные материалы различного функционального назначения на основе пектинов»;

Марина Малько, ученый секретарь государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», кандидату биологических наук, — за цикл работ «Комплексная оценка мохообразных хвойных и широколиственных лесов Беларуси».

Премию для молодых ученых имени академика В.М. Игнатовского решено присудить:

Кириллу Сытько, старшему научному сотруднику Центрального научного архива государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидату исторических наук, — за цикл работ «Документы и материалы приходских архивов римско-католического костела Беларуси в XVI — XX веках: археографический, источниковедческий и палеографический анализ»;

Анне Тяпковой, старшему научному сотруднику филиала «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы» государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», кандидату исторических наук, — за цикл работ «Эволюция белорусских местечек и их современное состояние».