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В Могилеве Opel выехал на встречку и врезался в BMW, а тот от удара отбросило в троллейбус
Источник материала: Tut.by
Водитель получил травмы в аварии, которая произошла 1 декабря, в 17.20, в Могилеве. Об этом
По предварительной информации, 71-летний водитель Opel Omega ехал по улице Первомайской. В районе дома № 93 он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в BMW, который от удара отбросило в попутный троллейбус.
В результате ДТП водитель Opel получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП водитель Opel получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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