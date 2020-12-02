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В Могилеве Opel выехал на встречку и врезался в BMW, а тот от удара отбросило в троллейбус

02.12.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы в аварии, которая произошла 1 декабря, в 17.20, в Могилеве. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

По предварительной информации, 71-летний водитель Opel Omega ехал по улице Первомайской. В районе дома № 93 он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в BMW, который от удара отбросило в попутный троллейбус.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель Opel получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
Теги: Могилев
 
 
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В результате ДТП водитель Opel получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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