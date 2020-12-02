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У побережья Австралии обнаружили старейшую рифовую рыбу

02.12.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У побережья Западной Австралии в Индийском океане обнаружили пятнистого маколора (Macolor macularis), принадлежащего к виду лучеперых рыб семейства луциановых отряда окунеобразных. Особенность этого конкретного маколора в том, что на свет он появился еще в первой половине прошлого века — и достиг возраста 81 года. Об этом сообщает Naked Science.


Фото: Австралийский институт морских наук

Рыба плавала на отмели у рифов Роули (группа из трех коралловых рифов к югу от Тиморского моря), примерно в 300 километрах к западу от австралийского города Брум. Об этом сообщается в статье для журнала Coral Reefs.

Всего авторы работы — сотрудники Центра исследований Индийского океана при Австралийском институте морских наук, а также Лаборатории рыбного хозяйства и морских исследований — отловили 11 обитателей этого рифа, возраст которых превышал 60 лет. Среди них — один 79-летний луциан-бохар (Lutjanus bohar) (ранее их максимальную продолжительность жизни оценивали примерно в 55 лет) и упомянутый выше пятнистый маколор, которого назвали старейшей тропической рифовой рыбой, зарегистрированной до сих пор.

«До сегодняшнего дня самой старой рыбе, которую мы нашли на мелководье в тропических водах, было около 60 лет», — отметил биолог Бретт Тейлор, руководитель исследования. Таким образом, обнаруженный маколор побил рекорд по долгожительству на целых 20 лет.

Возраст рыб удалось определить после изучения строения их сагиттальных отолитов — твердых образований на поверхности клеток, воспринимающих различные механические раздражения, которые участвуют в равновесии у некоторых беспозвоночных, всех позвоночных и человека.

Как отмечают специалисты, отолитам первого года жизни рыбы присуща округлая форма, которая с течением времени меняется, приобретая углубления и «резьбу» по краям. Помимо этого, на вариации отолитов влияют генетические факторы, среда обитания и питание. Эти образования расположены у рыб в головной части и служат им своего рода годичными кольцами, по которым можно подсчитать возраст животного.

«Такая продолжительность жизни подтверждает низкий уровень естественной смертности среди этих видов, а также необходимость разработать эффективные системы управления для обеспечения устойчивых промыслов в ареалах, где подобные виды присутствуют», — подытожили биологи.

 
 
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