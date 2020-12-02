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За сутки на Гомельщине сбили троих пешеходов
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области за сутки произошло три ДТП с участием пешеходов,
Так, в Мозыре примерно в 8.30 63-летний водитель на Renault сбил 71-летнюю женщину: она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в больницу.
В 11.00 в Гомеле на улице Ильича 38-летний водитель BMW не уступил на зебре дорогу 55-летнему пешеходу. Мужчина госпитализирован.
А через два часа автомобиль такси, выезжая с улицы Юбилейной на Советскую, не пропустил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый. Пострадавшую отвезли в городскую больницу скорой медицинской помощи.
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В Гомельской области за сутки произошло три ДТП с участием пешеходов, сообщили в УВД.
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