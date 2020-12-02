ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За сутки на Гомельщине сбили троих пешеходов

02.12.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области за сутки произошло три ДТП с участием пешеходов, сообщили в УВД.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Так, в Мозыре примерно в 8.30 63-летний водитель на Renault сбил 71-летнюю женщину: она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в больницу.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В 11.00 в Гомеле на улице Ильича 38-летний водитель BMW не уступил на зебре дорогу 55-летнему пешеходу. Мужчина госпитализирован.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

А через два часа автомобиль такси, выезжая с улицы Юбилейной на Советскую, не пропустил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый. Пострадавшую отвезли в городскую больницу скорой медицинской помощи.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельской области за сутки произошло три ДТП с участием пешеходов, сообщили в УВД.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выступление глав стран ОДКБ на сессии Совбеза - трансляция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика