За сутки на Гомельщине сбили троих пешеходов

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области за сутки произошло три ДТП с участием пешеходов, сообщили в УВД.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Так, в Мозыре примерно в 8.30 63-летний водитель на Renault сбил 71-летнюю женщину: она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в больницу.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В 11.00 в Гомеле на улице Ильича 38-летний водитель BMW не уступил на зебре дорогу 55-летнему пешеходу. Мужчина госпитализирован.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

А через два часа автомобиль такси, выезжая с улицы Юбилейной на Советскую, не пропустил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый. Пострадавшую отвезли в городскую больницу скорой медицинской помощи.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома