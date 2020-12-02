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Что происходит с ценами на нефть
Источник материала: Навiны
В первой половине дня 2 декабря мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 12:20 по минскому времени, эталонные марки нефти торгуются на следующих рубежах:
Отметим, что на этом фоне
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В первой половине дня 2 декабря мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.
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