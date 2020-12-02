Что происходит с ценами на нефть

В первой половине дня 2 декабря мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.



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Как свидетельствуют данные электронных торгов на 12:20 по минскому времени, эталонные марки нефти торгуются на следующих рубежах:

Brent — 47,59 доллара за баррель (+0,36%);

WTI — 44,67 доллара за баррель (+0,27%).

Отметим, что на этом фоне укрепляется российская валюта , которая напрямую зависит о цен на нефть.

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