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Что происходит с ценами на нефть

02.12.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первой половине дня 2 декабря мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.

Что происходит с ценами на нефть
Фото pexels.com

Как свидетельствуют данные электронных торгов на 12:20 по минскому времени, эталонные марки нефти торгуются на следующих рубежах:

  • Brent — 47,59 доллара за баррель (+0,36%);
  • WTI — 44,67 доллара за баррель (+0,27%).

Отметим, что на этом фоне укрепляется российская валюта, которая напрямую зависит о цен на нефть.

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Теги: Курсы валют
 
 
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В первой половине дня 2 декабря мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.
 
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