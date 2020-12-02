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Байден намерен вернуть США к ядерной сделке с Ираном

02.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден намерен вернуть США к ядерной сделке с Ираном

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  • 2.12.2020, 13:01
Байден намерен вернуть США к ядерной сделке с Ираном
Джо Байден

Вашингтон также собирается ограничить развитие ракетной программы Тегерана.

Объявивший о своей победе на выборах президента США демократ Джо Байден заявил о готовности работать над возвращением страны в состав участников по иранской ядерной программе. Об этом он заявил в интервью The New York Times (перевод – «Корреспондент»).

«Это будет нелегко, но да», - ответил Байден на вопрос, придерживается он своего заявления о возвращении к ядерной сделке с Ираном.

По его словам, будущая администрация намерена в сотрудничестве «с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые укрепили бы и продлили действие ограничений в отношении иранской ядерной программы, а также касались бы ракетной программы» Тегерана.

Байден отметил, что функционирующее соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, «лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе».

В противном случае, к разработке ядерного оружия будут стремиться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны региона, считает политик.

«Наращивание ядерного потенциала в данной части мира - это последнее, чего мы хотим», - подчеркнул Байден.

Отметим, действующий президент США Дональд Трамп заявлял о намерении заключить ядерную сделку с Ираном, если победит в президентской гонке.

Напомним, ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений. После чего в Иране заявили, что также снимают с себя обязательства.

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Вашингтон также собирается ограничить развитие ракетной программы Тегерана.
 
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